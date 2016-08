Restos de Juan Gabriel fueron incinerados en EE UU

Los restos del cantautor mexicano Juan Gabriel fueron incinerados y continúan en Estados Unidos, país en el que el artista falleció el pasado domingo, dijo hoy a Efe una fuente del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) de México.



Roberto Perea, portavoz de la institución, afirmó que la familia confirmó a su directora, María Cristina García Cepeda, que "los restos fueron incinerados".



Dijo que las cenizas "permanecen en Estados Unidos" y que desde la institución están a la espera de que la familia decida si lo llevan o no al Palacio de Bellas Artes de la capital, ofrecido por el Gobierno mexicano para rendirle un homenaje.



La decisión de la familia se tomará, previsiblemente, "entre hoy y mañana", señaló Perea.



"Nosotros ya estamos listos, sería algo similar a lo que se hizo con (Gabriel) García Márquez", informó el portavoz.



Aunque las autoridades permanecen "a la espera de ver los detalles" con la familia, la idea es que se realice un homenaje en el que habrá "música y flores", así como una fotografía de gran formato del llamado "Divo de Juárez".



Las cenizas del autor de éxitos como "Amor eterno", "Querida" y "Yo no nací para amar" se instalarían frente a la entrada principal del Palacio, dispuesto de tal forma que sus seguidores puedan ir ingresando en el edificio y recorrer un pasillo para "que se despidan de Juan Gabriel".



Juan Gabriel, cuyo verdadero era Alberto Aguilera Valadez, murió el domingo en Santa Mónica (California, EE UU) de un infarto al corazón a los 66 años y en momentos en que realizaba una gira en ese país bajo el título "México es todo".



Las autoridades de la norteña Ciudad Juárez, la urbe fronteriza con EE UU que lo vio crecer, también expresaron su deseo de despedir al artista como merece.



Según declaró hoy a Imagen Radio Silvia Urquidi, amiga del cantante, desde la familia de Juan Gabriel "todavía no asimilan su dolor" y quieren estar a solas con sus restos.