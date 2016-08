México llora la muerte de Juan Gabriel y se prepara para homenajearle

La sorpresiva muerte del cantante Juan Gabriel de un infarto al corazón a los 66 años ha causado una enorme conmoción en su natal México, donde se preparan para homenajear a esta estrella internacional que es considerada el máximo exponente de la música popular del país.



"Juan Gabriel es parte de la cultura popular mexicana desde hace 45 años y sus canciones han acompañado a generaciones, tanto la letra como sus melodías. Es toda una consternación nacional la que tenemos", dijo a Efe el secretario de Cultura, Rafael Tovar.



Además, explicó que por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto ofreció a la familia "abrir la puertas del Palacio de Bellas Artes -en la capital- para un homenaje a Juan Gabriel" y velarlo, ya sea de "cuerpo entero o sus cenizas".



Dijo que ya había hablado con el representante, y estaban a la espera de confirmación.



Este mensaje llegó poco después de que el mandatario de México diera la noticia en Twitter con un sentido mensaje.



"Una voz y un talento que representaban a México. Su música, un legado para el mundo. Se ha ido muy pronto. Que descanse en Paz", homenajeó el presidente al cantante confirmando el deceso.



Nacido en Parácuaro, en el occidental estado de Michoacán, el 7 de enero de 1950, Juan Gabriel murió en Santa Mónica (California) a las 11.30 hora local (18.30 GMT) de esta ciudad de Estados Unidos.



El probable homenaje en Bellas Artes no será el único acto que recibirá el cantante, pues también será recordado en la norteña Ciudad Juárez, localidad en la que creció y que le valió su popular apodo de "el Divo de Juárez", según anunció el alcalde de esta población fronteriza con EE.UU., Javier González Mocken.



De hecho, este mismo domingo, pocas horas después de su muerte, decenas de sus seguidores lo recordaban a las puertas de su casa en esa ciudad colocando flores y otros objetos mientras sonaban sus canciones más populares, entre ellas "Noa Noa".



Otros miembros del gabinete del presidente mexicano dedicaron sentidas palabras a Juan Gabriel, como el titular de Hacienda, Luis Videgaray, que calificó de "extraordinario, irrepetible y brillante" al autor de piezas como "No nací para amar", "Amor eterno", "Así fue" o "Querida".



Este camaleónico cantautor, que se movía como pez en el agua por géneros tan diversos como la ranchera, el bolero, la balada, la salsa o el pop, ha recibido gigantescas muestras de cariño más allá de las condolencias oficiales.



El gremio musical, en particular, lamenta el fallecimiento de este artista que, de acuerdo a la Academia Latina de Grabación, habría vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su extensa y prolífica trayectoria musical que arrancó a principios de los setenta y que consta de más de 1.500 canciones escritas.



El legendario cantante ranchero Vicente Fernández dedicó palabras de cariño en Twitter a Alberto Aguilera Valadéz, verdadero nombre de Juan Gabriel.



"Cuánto me pesa la partida de Juan Gabriel. Un gran arista y un excelente ser humano... Que en paz descanse", escribió.



El tenor mexicano Fernando de la Mora recordó en Milenio Televisión que Juan Gabriel, quien tuvo una infancia truculenta en la que residió un tiempo en un internado por la falta de recursos económicos en su familia, era un "mexicano admirable" y un "ejemplo de éxito".



A este alud de mensajes se sumó la cantante y actriz Daniela Romo, la actriz y diputada Carmen Salinas, quien aprovechó a sus 82 años para recordar los escenarios compartidos con el divo, o Aleks Syntek, quien deseó que "cielo se inunde del romanticismo y genialidad" de Juan Gabriel.



La banda de rock Molotov dijo del cantante que era "un gran compositor" y "un fuera de serie", probando la enorme influencia de este artista en toda la escena musical mexicana, incluso en aquellos estilos que le resultaban, al menos en apariencia, más alejados.



Cabe recordar que sus temas fueron interpretados por multitud de artistas como la española Rocío Dúrcal o los mexicanos José José, Lucha Villa, Roberto Jordán, Lucía Méndez, Lola Beltrán, Angélica María, entre muchos otros.



La muerte del artista, que le tomó en plena gira y dos días después de dar su último concierto en el Fórum de Los Ángeles, no solo es llorada a lo largo y ancho del territorio mexicano.



La larga estela de Juan Gabriel en la música se está sintiendo más allá de las fronteras mexicanas, pues artistas como Ricky Martin, Laura Pausini, Maluma o Enrique Iglesias, también han dado muestras de su afecto hacia el cantante.