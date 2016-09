Madre de Tonny Boom se desnudó para una revista venezolana

La madre del youtuber venezolano Tony Boom, María Isabel Fernández Casanova, fue fichada por la revista venezolana Urbe Bikini y se desnudó para una sesión fotográfica en dicha publicación.

Su fama llegó gracias a la aparición en las redes sociales de su hijo, donde dejó ver que a pesar de tener 50 años, mantiene una gifura sexy que de inmediato produjo comentarios positivos.

"Siempre fui muy cuidadosa con mi cuerpo y con la alimentación. Aunque le soy infiel al gimnasio siempre me mantengo activa bailando o haciendo largas caminatas en compañía de mi mp3. Me encanta ser mujer y me siento cómoda siendo yo", expresó para la revista.