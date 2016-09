Estrellas y directores latinos arriban a San Sebastián

Con más estrellas que el año pasado y la entrega de los Premios Donostia a Ethan Hawke y Sigourney Weaver regresa el viernes el Festival de Cine de San Sebastián, el más importante de los que se celebran en España. El evento, en su 64ta edición, tendrá la habitual presencia de cine latinoamericano con títulos como "El invierno" del argentino Emiliano Torres y "Jesús" del chileno Fernando Guzzoni, que competirán en la sección oficial con cintas españolas como "Que Dios nos perdone" de Rodrigo Sorogoyen, "El hombre de las mil caras" de Alberto Rodríguez y "La reconquista" de Jonás Trueba, y producciones de los franceses Bertrand Bonello y Emmanuelle Bercot y la ópera prima del actor escocés Ewan McGregor, "Pastoral americana", una adaptación de la novela homónima del escritor estadounidense Phillip Roth. La sección oficial también incluirá títulos fuera de concurso como el estreno europeo de "Snowden", la más reciente cinta de Oliver Stone sobre la controversia creada por las revelaciones del exanalista de la CIA sobre el espionaje en las comunicaciones y la privacidad en Internet. El director acudirá a San Sebastián junto con el protagonista de la película, Joseph Gordon-Levitt, el jueves 22. Un día antes, y tras los elogios que recibió en Toronto, el realizador español Juan Antonio Bayona presentará "Un monstruo viene a verme", una historia a medio camino entre el mundo onírico y el real. La presentación del filme servirá también que el festival entregue el Premio Donostia a la trayectoria a su protagonista, Sigourney Weaver. El otro Premio Donostia lo recogerá este sábado el actor Ethan Hawke, del que se proyectará "The Magnificent Seven", la nueva versión del clásico de John Sturges dirigida por Antoine Fuqua. En la vertiente competitiva, se espera con atención "El hombre de las mil caras", una cinta española con Eduard Fernández y José Coronado que describe la trayectoria de Francisco Paesa, un agente secreto implicado en algunas de las tramas más sórdidas del espionaje español de las últimas décadas; así como "El invierno" de Torres, un drama ambientado en la Patagonia, y "Que Dios nos perdone" de Sorogoyen, una película de cine negro en el contexto de la España de mayo de 2011, marcada por las protestas sociales que dieron lugar al movimiento 15-M. También se destaca en la sección oficial "Bigas x Bigas", un documental dirigido por Bigas Luna y Santiago Garrido Rua sobre el director español fallecido en 2013, y producido por el actor Javier Bardem, quien defenderá el lunes en la ciudad vasca. La sección "Perlas", que recoge cintas proyectadas con éxito en otros festivales europeos, incluye este año títulos como "Neruda" de Pablo Larraín, un habitual del festival que acudirá al evento junto con Gael García Bernal. Además, se pasarán por San Sebastián, dentro de esta sección, Paul Verhoeven ("Elle"), Hugh Grant ("Florence Foster Jenkins") y Monica Bellucci ("On the Milky Road"). "Horizontes Latinos", una de las secciones que más han contribuido al posicionamiento del festival como una de las principales vías de acceso del cine iberoamericano a Europa en los últimos años, permitirá disfrutar de películas como "Aquí no ha pasado nada", del chileno Alejandro Fernández Almendras; "El rey del once", del argentino Daniel Burman; "Santa y Andrés", del cubano Carlos Lechuga, y "Era O Hotel Cambridge", de la brasileña Eliane Caffé. El Festival de Cine de San Sebastián transcurrirá hasta el sábado 24 de septiembre.