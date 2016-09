Curazao vibró al ritmo del North Sea Jazz Festival

Géneros musicales variopintos, así como culturas, colores de piel y diversas generaciones, dijeron “presente” en la más reciente entrega de un festival que tiene como premisa brindar siempre buena música, diversión, y una excelente organización y logística durante sus 3 días de duración en el acostumbrado World Trade Center de Piscadera Bay.

Así, el pasado jueves 1º de septiembre, los latinos fueron los primeros en hacerse sentir, y esto a través de uno de sus más importantes exponentes: Juan Luis Guerra. El cantante de origen dominicano quien es asiduo no sólo a la isla sino también al Festival, pues es un talento muy solicitado por los propios curazoleños; se encargó de abrir el NSJF con un show lleno de energía que puso a bailar hasta al que menos sabía, pasando por el merengue ripiao hasta llegar a la infaltable bachata (para complacer a aquellos más románticos). Temas icónicos de los inicios de su carrera y algunos de los más recientes como: “El Costo de la Vida”, “Burbujas de Amor”, “El Niágara en Bicicleta”, “Ojalá que llueva café”, “Mi bendición”, y “Bachata en Fukuoka”, fueron coreados y disfrutados a más no poder entre confettis y la potencia que brindó su deliciosa orquesta.

El segundo día fue representado por un cartel que incluía a Sir Tom Jones, Level 42, Jamie Cullum y Chris Brown entre otros. Jones, el cantante galés de 76 años que ha vendido 100 millones de discos, sorprendió a la audiencia con un merecido tributo al recién fallecido Prince, además de interpretar diversos temas que se desprenden de sus distintos álbumes como “Delilah”, “It’s not unusual” y “Sex Bomb”, mientras el sudor le dominaba el cuerpo gracias al ardiente clima de la isla, aunado a la iluminación del escenario.

También ese sábado 2 de septiembre dos artistas sorprendieron más aún, pero por razones muy dispares. El primero fue Jamie Cullum, cantante, músico y compositor de 37 años, que se ha posicionado como uno de los artistas del género jazz más prometedor de los últimos años. Este talentosísimo británico -quien también ha coqueteado con el cine haciendo algunas bandas sonoras-, no sólo brindó un concierto cargado de dinamismo que incluso lo llevó a subirse varias veces a su piano, haciendo brillar sus zapatos adolescentes con estrellas; sino que además volvió a convencer de la humildad que posee conectando maravillosamente con el público, y dejando en claro su excelente calidad vocal; esto sin olvidar la increíble banda que le acompaña.

Muy por el contrario, el cantante de Hip-Hop y R&B oriundo de Virginia (EEUU) Chris Brown, si bien al principio creó una gran expectativa por ser el artista internacional que cerraría el segundo día del festival, su presentación hizo concluír a muchos que fue un error el haberle otorgado una tarima principal que, sin duda, le quedó grande (literalmente hablando). Brown, quien estuvo apunto de cancelar su presentación por un arresto que le propinaron luego de apuntar a una mujer con un arma dentro de su casa en Los Ángeles, pero del que logró salir tras pagar una multa de 250mil dólares; decepcionó en gran medida tanto a sus fans como al público en general. Su presentación sólo contó con 3 bailarines, un Dj y sin ninguna banda, lo cual le dejó un gran escenario vacío en el que apenas se desplazaba haciendo play back (doblando) gran parte de sus canciones, y haciendo que decenas de asistentes fueran dejando paulatinamente la arena de la tarima Sam Cooke.

No obstante, el tercer y último día del North Sea Jazz Festival fue una maravillosa compensación ante ese “error de cálculo” del exitoso empresario Gregory Elías (quien por cierto fue el mismo responsable de poner a los Rolling Stones en suelo cubano recientemente); pues contó con las presentaciones de J Balvin, Michael Bolton, Snarky Puppy, Lenny Kravitz y nuestro criollo Ilan Chester (en lugar de Burt Bacharach, quien canceló su presentación días antes del evento).Es poco lo que se puede expresar sobre esta noche cierre que estuvo sencillamente fastuosa. El colombiano J Balvin, con banda y bailarines, hizo vibrar a los presentes al ritmo del reggaetón con esa picardía que lo caracteriza, mientras interpretaba sus exitosos temas “Ginza”, “Bobo”, “Yo te lo dije” y “6 AM” entre otros; logrando una impresionante conexión con ese público que lo esperaba con ansias en esta primera visita a la hermosa isla.

Por su parte, Michael Bolton, cantante y compositor nacido en Connecticut (EEUU), quien ha sido ganador de múltiples premios y ha vendido más de 75 millones de discos; se presentó a casa llena en el auditorio Celia, en donde un público más adulto que ha crecido y se ha enamorado con sus hits, cantó eufóricamente temas como “How am I supposed to live without you”, “When a man loves a woman”, “Said I loved you, but I lied”, “To Love Somebody”, y “Can I touch you there”, por mencionar algunos.

Pero sin duda alguna, el gran cierre que dejó a todos atónitos, fue la presentación del cantante neoyorkino de 52 años, Lenny Kravitz. Una voz de gran impacto, una banda que sonó a la perfección, sumado al performance de sus peculiares y pintorescas coristas, hicieron brincar y corear eufóricamente a las miles de personas que presenciaron su show por más de una hora, en donde hizo sonar temas icónicos como “American Woman”, “Fly Away”, “Are you gonna go my way”, y “Believe”; al tiempo que aprovechó para despreciar un tanto la política y asimismo, hacer que el público le cantara un especial “Happy Birthday” a su amiga Salma Hayek, a quien no pudo acompañar en su celebración por cumplir con su compromiso en el North Sea Jazz Festival. Y qué buena decisión, pues definitivamente, Kravitz fue el cierre con broche de oro de este año. Ya veremos qué prepararán Elías y su equipo de producción para el año 2017.