Chataing opinó sobre acciones del gobierno ante la "Toma de Caracas"

El comediante y locutor Luis Chataing fijó posición ante las acciones que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro para obstaculizar la marcha opositora convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para este 1° de septiembre.

A través de su cuenta en la red social Instagram, el venezolano compartió un amplio mensaje emitiendo su opinión sobre las recientes declaraciones del primer mandatario. "No hay juego, únicamente leyes, no hay tramoya, únicamente venezolanos cansados de tanta amenaza, no hay pactos a espaldas de los demás, únicamente el derecho a exigir justicia, a no manosear el concepto de 'pueblo'", cita un fragmento del texto.

Para ver la publicación de Luis Chataing ingrese a este enlace