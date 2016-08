Artistas venezolanas recordaron a Juan Gabriel como un maestro humilde

Distintas personalidades de la farándula venezolana recordaron al cantante mexicano Juan Gabriel como un "maestro" y un artista "humilde y agradecido", especialmente la cantante Mirla Castellanos, quien lo entrevistó en el que fue el primer viaje internacional del "Divo de Juárez".



"Yo lamento mucho la muerte de un maestro como Juan Gabriel, es algo muy lamentable. Era un artista humilde y muy agradecido", dijo La primerísima.

La artista recordó que Venezuela fue el primer país que Juan Gabriel visitó cuando inició su internacionalización.



"Él bajándose del avión vino a mi programa que se llamaba Él y ella y cantó 'No tengo dinero', que era su promocional en ese momento. Estuvimos con él mi esposo, Miguel Ángel Landa, y yo. Fue un momento muy grato".



"Ese momento que compartimos, a él le quedó en el alma porque siempre lo recuerda", agregó.



El programa era transmitido por el canal privado Radio Caracas Televisión durante los años setenta, según Castellanos, quien en distintas oportunidades rindió homenajes al cantante mexicano cuando visitaba Venezuela.



La biografía de Juan Gabriel en la Sociedad de Autores y Compositores de México recoge un extracto en el que el artista habló sobre su primera visita al país caribeño, la cual calificó como una situación repentina.



"Hablaron de Venezuela a mi compañía disquera y dijeron que estaban muy interesados en contratarme. Entonces, acepté y fui a trabajar a Caracas, Maracaibo, Valencia y Puerto La Cruz. Tengo recuerdos muy bonitos de esas actuaciones", dijo el cantautor.



Otro de los vínculos del "Divo de Juárez" con Venezuela fue el desarrollado con la presentadora Maite Delgado, quien también lo entrevistó en varias oportunidades.



"De esas noticias que no quieres creer. De esos momentos en los que esperas que alguien te diga que no es verdad. Nos deja el inmenso y a la vez más humilde amigo", dijo Delgado en su cuenta de la red social Instagram.



La artista venezolana se refirió a Juan Gabriel como "el más grande compositor latinoamericano", que regaló al mundo "las más bellas canciones de amor".



"Lo quiero mucho maestro y lo extrañaremos siempre. Que suenen los mariachis para ofrecerle la gran bienvenida, la que se merece! Lo despido de pie con el más grande de los aplausos. Mi amor eterno", agregó Delgado en el mensaje que publicó con una foto en la que aparece junto a él.



Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera y era hijo adoptivo de Ciudad Juárez, falleció de un infarto el pasado domingo a los 66 años.



Nacido el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, México, comenzó su carrera musical en 1971 con el álbum "El Alma Joven", que contenía la mítica "No tengo dinero", hasta llegar al reciente "Los Dúo", disco donde invitó a distintos cantantes a recordar sus grandes éxitos.