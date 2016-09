Abogados de Bill Cosby alegan racismo

Por años Bill Cosby ha propugnado por la responsabilidad personal de los negros e irritado a aquellos que culpan al racismo de impedir que la comunidad progrese.

Pero ahora los abogados del comediante de 79 años han dado a entender que existe un sesgo por la raza de Cosby, quien podría enfrentar a 13 mujeres que testificarían en la corte que las drogó y abusó de ellas. Doce de las acusadoras son blancas.

El equipo legal de Cosby abordó el asunto fuera de la corte el martes tras una audiencia sobre su caso de abuso sexual en un suburbio de Filadelfia. Todavía no está claro si presentarán este argumento en la corte. Por ahora algunos expertos legales señalan que la defensa está tratando de influir en los posibles jurados.

"Creo que siempre hay que tener en mente quién está en tu jurado", dijo el abogado de Los Angeles Mark Geragos, entre cuyos clientes destaca Michael Jackson. "Probablemente eso es lo que importa al final".

O quizá los abogados están siguiendo las indicaciones de Cosby: "Bien podría ser que están expresando las preocupaciones de su cliente", dijo Carl Douglas, quien fue parte del "Dream Team" legal de O.J. Simpson.

Se espera que Cosby vaya a juicio en junio próximo acusado de haber drogado y violado a la empleada de la Universidad Temple, Andrea Constand en la casa del comediante en 2004. Podría ser sentenciado hasta 10 años en prisión de resultar culpable.

Al mencionar asuntos de raza, el equipo legal de Cosby trató de dirigir su ofensiva a la abogada de celebridades Gloria Allred, quien representa a casi la mitad de las mujeres que han accedido a testificar contra Cosby.

Allred "se califica como una abogada por los derechos civiles, pero su campaña contra el señor Cosby está basada en un sesgo racial y prejuicio que puede contaminar la corte con opinión pública", dijeron los abogados en un comunicado.

"El señor Cosby conoce las discriminación y la intolerancia. Cuando los medios repiten las acusaciones de Allred, sin evidencia, sin juicio y sin jurado, retrocedemos como país y nos alejamos del Estados Unidos por el que nuestros líderes por los derechos civiles sacrificaron tanto".

Allred dijo que la táctica es "desesperada".

"Es irónico que un hombre que ha reprendido a los negros pobres por poner a la raza como una excusa ahora tenga que depender de eso como parte de su estrategia de defensa", dijo el profesor de sociología de la Universidad de Georgetown Michael Eric Dyson, un académico negro y autor del libro "Is Bill Cosby Right? Or Has the Black Middle Class Lost Its Mind?" (cuyo título podría traducirse como ¿Bill Cosby está en lo correcto? ¿O la clase media negra ha enloquecido?).

"Si uno fuera más cínico diría 'qué manipulación de la retórica racial en defensa de lo indefendible''', dijo Dyson el jueves.

Los abogados de Cosby no han argumentado ningún problema de sesgo en la corte durante sus múltiples esfuerzos para que el caso sea desestimado. Se han enfocado en mantener fuera la evidencia más incriminatoria, incluyendo la declaración de Cosby de 2005 en la que admitió que usó drogas y alcohol para seducir mujeres. La defensa también peleará férreamente para mantener a las otras 13 acusadoras fuera del estrado.

Sus abogados pidieron el martes que el juicio sea retirado del condado suburbano de Montgomery, donde el caso fue uno de los temas principales en la campaña electoral del fiscal de distrito a finales del año pasado. El principal abogado defensor, Brian McMonagle, surigiró que el jurado sea elegido de Filadelfia.

Aunque McMonagle no lo mencionó, el condado de Montgomery es 80% blanco y 10% negro. En Filadelfia casi la mitad de la población es blanca y la otra mitad es negra.