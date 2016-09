Despidieron a 126 empleados del Banco Bicentenario

Desde hace tres años, Belkis Vallejos era una de las encargadas de limpieza del preescolar Luisa Cáceres de Arismendi, institución subsidiada por la Fundación Nacional El Niño Simón. Su labor se vio interrumpida el pasado 28 de junio, cuando las sugerencias hechas en mayo, por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se transformaron en realidad: fue despedida por firmar las planillas del 1%.

En abril de este año, miles de venezolanos salieron a las calles para estampar sus firmas en las planillas que solicitaban de manera formal la activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Vallejos era una de ellas. Relata cómo la removieron del cargo: la llamaron la mañana de ese día junto a otros trabajadores de distintas instituciones. Al entrar al área de Recursos Humanos, los esperaba la encargada de la fundación, Carolina Cestari, quien además dirige el Viceministerio de la Suprema Felicidad y ha sido cuestionada en ocasiones anteriores por discriminar al personal por motivos políticos.

De acuerdo con Vallejos, Cestari pasó lista y entregó a cada trabajador el comprobante del CNE que constataba que habían firmado la planilla para activar el referéndum contra el presidente Nicolás Maduro. Inmediatamente informó a todos de su despido. “No pueden morder la mano de quien les da de comer”, dijo para justificar la acción.

La encargada del aseo replicó minutos después los argumentos de Cestari. “Las manos que me daban de comer son las mías, a mí el presidente Maduro no me regala nada, yo me lo gano”, dijo la mujer, quien además aclaró los motivos que la llevaron a firmar, “ Aquí se está pasando hambre”, dijo.

Tras sostener aquella reunión con la presidenta de la fundación, su despido fue oficial el 12 de julio. Ese día dejó el que fue su sitio de trabajo durante tanto tiempo. Le entregaron un documento en el que se estipuló que tanto la empresa como ella estaban de acuerdo con la medida. Vallejos no lo firmó. “Si ustedes tienen el valor de botarnos por firmar tengan el valor de ponerlo en los papeles”, alegó.

Desde su despido, todo en su casa cambió. Ella era el sostén de la familia, encargada de la alimentación y cuidado de sus tres hijos y de su nieta. “Me ha impactado bastante (…) Mis dos hijas están en búsqueda de empleo, y el varón solo tiene 15 añitos. El papá de los niños nos está ayudando pero de verdad es rudo”, confesó con la voz entrecortada.

Pese a las consecuencias que originaron su despido, asegura que no se arrepiente de haber firmado ni de estar en contra del presidente Maduro. “Nunca he estado con ese señor, jamás, no creo en el socialismo, eso de la igualdad nunca ha existido”, sostuvo.

Vallejos ha introducido varios amparos. Uno de ellos logró el cometido, pues sería reenganchada a su puesto a finales de septiembre. A pesar de los inconvenientes, la mujer enfatizó que también firmará las planillas del 20%.

“Voy a firmar (…) Hay muchas publicaciones donde dicen que no hay empleados públicos botados y sí los hay, yo soy uno de ellas. No soy de un cargo de confianza, mi cargo de confianza era con una escoba y un trapo”, concluyó.