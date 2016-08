Fernando Santos: "Mantenemos el espíritu que estuvo en la base de la conquista de la Eurocopa"

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, aseguró hoy que sus jugadores han demostrado la motivación que sienten al jugar con el equipo nacional y que el grupo mantiene el espíritu que les hizo ganar la Eurocopa de Francia.



"Los jugadores ya nos mostraron de forma inequívoca su motivación. Siempre que representan a nuestro país no es el club A, B o C, es Portugal y ése es el factor motivacional (...) Mantenemos el espíritu que estuvo en la base de la conquista de la Eurocopa", señaló en la rueda de prensa previa al amistoso ante Gibraltar.



Santos recordó que "Portugal va a ser campeón de Europa hasta 2020" y reiteró que quieren conseguir "lo antes posible" la clasificación para el Mundial2018 de Rusia y ser primeros de grupo.



El seleccionador de las "quinas" reconoció que los jugadores todavía no están en plena forma física porque la temporada acaba de empezar, pero garantizó que "están a muy buen nivel".



En ese sentido, desveló que utilizará el amistoso ante Gibraltar para dar minutos a sus jugadores y prepararles para el encuentro del 6 de septiembre ante Suiza, con el que Portugal se estrenará en la fase de clasificación para el Mundial.



Cuestionado sobre por qué incluyó a varios jugadores de más de 30 años en la convocatoria para ambos partidos, Santos defendió que los jugadores veteranos "dan garantías" al equipo y que hay muchos futbolistas jóvenes que llegarán a la absoluta cuando sea el momento adecuado.



Portugal está en el grupo B de la fase de clasificación europea para el Mundial de Rusia 2018, junto a las selecciones de Suiza, Andorra, Islas Feroe, Letonia y Hungría.