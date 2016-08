Diego Costa: "Si no fui a la Eurocopa por mi carácter, no voy a venir más"

El hispano-brasileño Diego Costa, delantero del Chelsea y de la selección española, aseguró que si la decisión de no ser convocado por España para la pasada Eurocopa fue por su carácter, no volverá más, ya que aseguró que no va cambiar.



"Si fue por mi carácter no voy a venir más a la selección porque yo no voy a cambiar mi manera de jugar", dijo a 'Movistar 0'.



"Con carácter o no, es verdad que muchas veces me puede pasar, pero me lleva a ganar partidos y a hacer goles. Creo que fue más por rendimiento, la prensa apostó por otros y dijeron que no estaba bien y que no tenía que venir. Ha sido un conjunto", añadió.



Vicente Del Bosque, el seleccionador español en la Eurocopa de Francia, no dio explicaciones a Diego Costa, que prefiere pensar que su ausencia se debió al rendimiento ofrecido en las oportunidad que tuvo en la Roja.



"Creo que mi rendimiento marcó. Sé que no ha sido de los mejores en la selección. Había otros que estaban mejor y la selección rendía mucho más, aunque en su equipo no jugaban tanto", dijo.



"Es una decisión del entrenador que hay que aceptar, pero siempre he dicho que hacia el mister Del Bosque solo tengo palabras de agradecimiento", concluyó.