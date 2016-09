Zidane: Cristiano siempre quiere jugar los 90 minutos

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el portugués Cristiano Ronaldo está lista para jugar todo el partido del estreno de la Liga de Campeones ante el Sporting de Lisboa, tras reaparecer ante Osasuna con 65 minutos, aunque dejó claro que son decisiones que no consensúa con su jugador.



"Cristiano está listo para jugar y eso es bueno, luego veremos el tiempo que va a hacerlo, pero la idea es que juegue los 90 minutos, pero durante un partido puede pasar siempre de todo", confesó.



"Siempre estoy pensando en los sesenta días que estuvo fuera y eso para un jugador es mucho porque la competición que empezamos mañana es muy fuerte. Él está preparado, luego veremos poco a poco. Hablo con Cristiano de otra cosa, no de los minutos que va a jugar, porque si le preguntas él quiere jugar siempre los 90 minutos", añadió.



Además, destacó Zidane la carga emotiva que tiene para el astro portugués el reencuentro con el equipo en el que inicio su exitosa carrera, el Sporting de Lisboa.



"Seguro que es un momento particular para Cristiano porque es su club y se formó allí, es normal que sienta algo particular, pero luego se que es muy profesional, un jugador que está en el campo para dar siempre el máximo. Cuando pite el inicio el árbitro va a estar concentrado para lo que tiene que hacer", opinó.