Ryan Lochte fue suspendido por 10 meses

El nadador estadounidense Ryan Lochte recibió una suspensión de 10 meses después de su falsa historia sobre un robo a punta de pistola durante una noche de borrachera en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, dijeron el miércoles dos informes seprados de medios de prensa locales.

El nadador de 32 años ha sido suspendido hasta mediados de 2017, según el diario USA Today, citando a una persona con conocimiento de la situación. También se le prohibió participar en el Campeonato Mundial de Budapest del próximo año.

Un portavoz del Comité Olímpico de lEstados Unidos (USOC) se negó a confirmar los informes cuando fue contactado por la AFP para hacer comentarios. USA Today aseguró en un comunicado que la confirmación de la suspensión se publicará el jueves.

La suspensión de Lochte fue reportada primero por el sitio web de noticias de entretenimiento TMZ.com. El portal dijo que otros tres nadadores que participaron en la escapada y el falso asalto fueron suspendidos también por diversos períodos de hasta cuatro meses.

El medallista olímpico en 12 ocasiones ha perdido una gran cantidad de acuerdos de patrocinio después de la aventura de Río. Fue acusado por la policía de Brasil el mes pasado por informar falsamente que había sido objeto de robo a punta de pistola.

Una jueza pidió que se le confiscara el pasaporte, pero el nadador ya había abandonado el país en el momento en que se presentaron los cargos.

El ganador de una medalla de oro olímpica en Rio había dicho a los medios de comunicación que él y tres compañeros de equipo habían sido asaltados después de una fiesta nocturna por ladrones que se hicieron pasar por policías.

El estadounidense, que ahora está tratando de rehabilitar su imagen pública con una aparición en el reality show "Dancing With the Stars", se ha disculpado por su comportamiento. "Estoy asumiendo toda la responsabilidad de esto", dijo Lochte en una entrevista televisiva. "He exagerado esa historia y si nunca hubiera hecho eso, no estaría en este lío", afirmó.