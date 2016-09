Nairo Quintana se mantiene líder en la Vuelta a España

El colombiano Nairo Quintana conservó el miércoles su cómoda ventaja sobre Chris Froome en la cima de la Vuelta a España, que llega a sus tramos finales.

Mathias Frank se fugó del pelotón para ganar el miércoles la 17ma etapa, un recorrido de 177,5 kilómetros desde Castellón hasta Llucena, mientras que Quintana cruzó la meta con Froome y el resto de sus principales retadores.

Quintana aventaja a Froome por 3 minutos, 37 segundos cuando restan cuatro jornadas de carretera. El colombiano Esteban Chaves sigue tercero, a 20 segundos de Froome, y el español Alberto Contador es cuarto.

Froome tuvo que acelerar en el ascenso final para alcanzar a Quintana y no perder más tiempo.

"Tenía cierto nerviosismo, porque estos finales cortos y de mucha potencia son siempre complicados", dijo Quintana. "Por fortuna, estoy en buen nivel y al final llegué con el mismo tiempo que mis rivales".

"Hoy realmente no he atacado, únicamente me he defendido bien y espero seguir haciéndolo estos días que quedan", agregó. "Son buenas las sensaciones mías y hemos visto hoy un equipo que está en muy buen estado y se ha portado a la altura. Esperamos terminar esto bien".

El suizo Frank ganó la etapa con tiempo de 4 horas, 34 minutos, 38 segundos, seguido por Leopold Konig, compañero de Froome en el equipo Sky, y Robert Gesink. Quintana, Chaves y Froome cruzaron la meta a 3:27.

La 18va etapa del jueves es un recorrido llano de 200,6 kilómetros entre Requena y Gandía, y el viernes hay una contrarreloj individual que podría ser la última oportunidad para que Froome alcance a Quintana.

"Fue otro día en el que estuvimos probándonos entre los candidatos en la clasificación general, a ver si alguien tenía un mal día después del día de descanso (el martes), pero parece que todos estaban bastante atentos", señaló Froome, campeón del Tour de Francia. "Estoy pensando en pasado mañana, en la contrarreloj".

La carrera termina el domingo en Madrid.