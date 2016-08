Félix Hernández ganó duelo a Chris Sale, pero aseguró que se llevó un susto antes de la tercera entrada, cuando tuvo que recibir atención médica.

Antes de vencer a los Medias Blancas, el “Rey Félix” se tomó varias bebidas energéticas, por lo que se sintió mareado, reseñó la página oficial de las grandes ligas de béisbol.

El juego

Sale recetó 14 ponches, pero fue superado por el derecho venezolano y el bullpen de Seattle, con lo que los Marineros pusieron fin a una racha de tres reveses al derrotar el viernes por 3-1 a los Medias Blancas de Chicago.

Hernández (9-4) quedó con marca de 5-0 en ocho aperturas tras salir de la lista de incapacitados. Toleró una carrera en siete innings y dos tercios.

Pero dijo que se llevó un "susto" cuando tuvo que recibir auxilio antes de la tercera entrada.

"Todo lo veía oscuro. No podía sentir mis piernas, me puse algo mareado", dijo Hernández. "Me tomé un par de Red Bulls y esa fue posiblemente la razón.

Sale (15-7) permitió cinco hits y dio un boleto en su quinto juego completo de la campaña. Sacó out a los últimos 16 bateadores, 10 por la vía del ponche.

El venezolano Franklin Gutiérrez aportó un jonrón solitario y Adam Lind añadió un doblete remolcador ante Sale.

El 32do jonrón de Todd Frazier en el séptimo fue uno de los ocho hits permitidos por Hernández antes que fuese relevado con las bases llenas.

Edwin Díaz entró y se acreditó un salvado de cinco outs. El relevista boricua se benefició con una gran jugada del tercera base Shawn O'Malley, quien tiró al plato para sacar un out tras un rodado lento de Tim Anderson y luego José Abreu falló con un elevado.

Díaz ponchó a tres en el noveno para su 11mo salvado en igual número de oportunidades.

"Venía con cuatro días de descanso y yo antes era abridor", dijo Díaz. "A veces tengo la mentalidad de un abridor".

Por los Marineros, los dominicanos Robinson Canó de 4-0; Nelson Cruz de 4-1, una anotada; y Ketel Marte de 3-1. El venezolano Franklin Gutiérrez de 3-1, una anotada y una remolcada. El cubano Leonys Martín de 4-1.

Por los Medias Blancas, el cubano José Abreu de 4-1. Los venezolanos Omar Narváez de 4-1; y Avisail García de 3-1.