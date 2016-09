Carlos Coste supera récord Guiness en mar abierto

Coste estableció la nueva marca en el marco del evento Deepsea Challenge Bonaire 2016, que reunió durante esta semana más de 15 atletas de 10 países que impusieron nuevos récords mundiales y nacionales.

Coste se desplazó sin inconvenientes utilizando una monoaleta desde el punto de partida, frente al bulevard de Kralendijk, la capital bonairense, y alcanzó la meta de los 177 metros en un tiempo de 3 minutos 5 segundos, frente a un público entusiasta que se reunió para presenciar la hazaña.

La atleta rusa Marina Kazankova estableció en el mismo evento una nueva marca femenina en la misma especialidad, de 154 metros en 3 minutos exactos.

Ambos récords fueron confirmados por los jueces Kimmo Lahtihnen, de Finlandia, y Marilda Martínez, de Bélgica, y como testigo el periodista Casto Ocando, de Venezuela. La certificación final fue realizada por Kenneth Arends, Notario de Bonaire.

Los resultados del intento serán remitidos a la organización de los Récords Guiness, en Londres, para recibir la certificación final.

“Este es el resultado de meses de entrenamiento enfocado en la meta”, dijo Coste al momento de emerger del agua, en medio de vítores de entusiastas seguidores del deporte que se reunieron este viernes en la tarde.

Coste estableció por primera vez el récord Guiness de 150 metros en aguas abiertas, durante un performance en noviembre de 2010 en el famoso cenote mexicano de Dos Ojos, en el estado de Quintana Roo. El apneista venezolano cubrió la distancia de 150 metros en un tiempo de 2 minutos y 32 segundos.

La nueva marca de Coste fue registrada por un equipo especial de filmación en 360 grados, dirigido por el productor Dave Faires y el reconocido camarógrafo submarino Tom Boyd. Una producción especial de todo el evento en 360 grados será presentada a principios del 2017 en los Estados Unidos.

En el evento se establecieron importantes marcas internacionales en diversas categorías, tanto femenino como masculino.

La brasileña Carolina Shrappe abrió el evento con su propio récord en Apnea con Peso Variable: 95 metros de profundidad en 2 minutos 22 segundos.

La apneísta holandesa Jeanine Grasmeijer registró un nuevo récord mundial en Inmersión Libre, al alcanzar 93 metros de profundidad. Ashley Chapman, apneísta norteamericana, estableció un récord nacional para Estados Unidos de 84 metros en la misma modalidad.

Alex Alvarado, primer portorriqueño en competir internacionalmente en el deporte, se llevó la presea para dos categorías nacionales: récord nacional de Apnea Estática, con 5 minutos 29 segundos bajo el agua; y 50 metros de profundidad en la modalidad de Inmersión Libre..

El español Alfredo Roen superó su propio récord nacional al alcanzar 102 metros en la modalidad de Peso Constante con Aleta.

Carlos Coste y Gaby Contreras, organizadores del Deepsea Challenge Bonaire 2016, dirigen una de las más prestigiosas escuelas de Buceo Libre (Freediving) en el mundo, con sede en Bonaire, uno de los más importantes destinos internacionales para actividades subacuáticas. La escuela de Coste, Deepsea Bonaire, ofrece cursos y entrenamiento certificados por AIDA, la organización que rige el deporte de la Apnea, y PADI, a todos los niveles de buceo de profundidad. También ofrece entrenamiento de Sirenas como una nueva actividad deportiva actuática para adultos y niños, en las prístinas aguas y arrecifes de Coral del caribe holandés.

