Bronce en el último momento

Si no se logrará el daño necesario, no es prioridad atacar desenfrenadamente. Es mejor embestir en el momento oportuno, no importa si es casi al final de la batalla, así como lo hizo la selección femenina de Venezuela a su similar de China Taipei, en la disputa por la medalla de bronce del Campeonato Mundial de mujeres.

Durante 6 innings la lanzadora Yu Chen Hsu maniató a la ofensiva de las criollas, ante 2.200 espectadores que le dieron vida a las sillas del Dream Main Park en Gijang, Corea del Sur, que lucieron desoladas desde el inicio de la justa, el 3 de septiembre. Pero la serpentinera derecha no tuvo la suficiente calidad para terminar de bajar el telón del careo.

Las nativas organizaron una emboscada en el séptimo capítulo, colofón de los encuentros para la rama femenina, y atacaron sin cuartel a Hsu. Batazos de la camarera Maigleth Torres y la campocorto Sormalis Brito colocaron la pizarra 3 por 2 a favor de las taiwanesas.

La relevista Chiao Yun Huang se subió al morrito para tratar de liquidar la insurrección de las suramericanas, pero fracasó. Un infield hit al campocorto de Osmari García, receptora y cuarta bateadora, remolcó las dos anotaciones para que Venezuela dejara a las taiwanesas tendidas en el terreno, con resultado de 4 por 3.

“Estamos felices. Fue un camino duro pero lo logramos”, dijo en un comunicado Aracelys León, jefa de la delegación y secretaria general de la Federación Venezolana de Beisbol (FVB). “Somos medallistas mundiales. Hemos demostrado al mundo entero que Venezuela es tierra de peloteros y peloteras”.

La escopetera María Lourdes Rincón se apuntó la victoria con una faena de 6.2 episodios, cuatro hits y dos carreras limpias permitidas; no ponchó a ninguna rival y tuvo pequeñas crisis de descontrol. De hecho, lanzó 80 envíos de los cuales 42 cayeron en la zona de strike.

“Nuestras jugadoras siempre han dado buenos resultados en las competencias mundiales”, comentó Edwin Zerpa, presidente de Fevebeisbol, en una misiva enviada por la misma institución. “Ellas siempre habían quedado entre las cuatro o cinco primeras y eso te habla de que hay nivel en el país”.

Las muchachas vinotinto se despidieron del torneo con record de 6 juegos ganados y 2 perdidos, inoculados por los combinados de Japón y Canadá, quienes resultaron los finalistas de la competencia.

Japón confirmó favoritismo

Japón llegó a la final del Mundial Femenino de Beisbol como la única selección invicta del torneo y reafirmó el favoritismo al triunfar en el juego por la medalla de oro. Las niponas apalearon y blanquearon al combinado de Canadá 10 por 0. En el segundo inning del compromiso, las asiáticas abrieron la pizarra con una carrera. En el tercero aseguraron el laurel con un racimo de cinco anotaciones. La jugadora más destacada fue la receptora Chihiron Funakoshi, quien se fue de 4-2 más 3 carreras impulsadas. La lanzadora Ayami Sato lanzó completo y solo le permitió par de imparables a las canadienses para acreditarse el triunfo. El Mundial Femenino se organiza desde 2004, cada dos años y las japonesas han ganado las últimas cinco ediciones.