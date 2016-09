Ángel María Villar retiró candidatura para presidir la UEFA

Ángel María Villar, preidente de la presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha informado este martes a través de un comunicado de que "después de una profunda reflexión" ha decidido retirar su candidatura a la presidencia de la UEFA, cuyas elecciones se celebran el 14 de septiembre.



Villar era candidato a la presidencia de la UEFA junto al esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la Asociación de Fútbol de Eslovenia, y el holandés Michael van Praag, presidente de la Federación Holandesa, que se quedan solos en la carrera.



"El pasado viernes 2 de septiembre la UEFA comunicó a todas sus asociaciones miembro que los tres candidatos a su presidencia habíamos superado satisfactoriamente el examen de idoneidad llevado a cabo por la Comisión de Control de la FIFA como requisito previo a la celebración de las elecciones a este cargo", señala Villar.



"Este hecho constituye una gran noticia para la UEFA. En lo que a mí personalmente respecta, confirma de modo irrefutable mi aptitud ética e integridad para continuar desarrollando mis funciones como miembro del Consejo de la FIFA y Comité Ejecutivo de la UEFA, a pesar de algunas opiniones públicas que en los últimos meses así lo habían cuestionado", agrega Villa.



El presidente de la RFEF añade que "desde octubre de 2015, en atención a lo sucedido y por responsabilidad personal, asumí las funciones propias del presidente de la UEFA. Ha constituido una verdadera satisfacción realizar esta tarea aún en tiempos difíciles, representando y trabajando por la UEFA en multitud de eventos durante todo este lapso, poniendo el bien de la organización antes de cualquier interés personal electoral".



"Me gustaría destacar por su importancia: el Congreso Extraordinario de la UEFA de 25 de febrero en Zúrich, el Congreso Ordinario de la UEFA de 3 de mayo en Budapest, la dirección de las diferentes reuniones de su Comité Ejecutivo, las finales de la Champions League y Europa League en Milán y Basilea, la EURO 2016 en Francia, y la reunión el pasado mes de agosto en Mónaco con los representantes de los clubes para redefinir el nuevo formato de la Champions League", señala en su nota.



Villar da las gracias a las asociaciones nacionales, miembros del Comité Ejecutivo y Administración de la UEFA por haberle "prestado su inestimable ayuda y confianza todo este período".



Recuerda, asimismo, que el pasado 19 de julio presentó su candidatura a la presidencia de la UEFA "con un ambicioso programa centrado en posicionar al fútbol como principal protagonista de la organización".



"Si bien desde entonces han sido numerosos los apoyos que he recibido para continuar adelante con mi campaña, después de una profunda reflexión, he decidido retirar mi candidatura", precisa.



"Son abundantes las voces de los representantes del fútbol español que me han hecho sentir y me han solicitado que continúe trabajando por el fútbol de mi país presentando en los próximos meses nuevamente mi candidatura a Presidente de la RFEF, a la cual he dedicado la mayor parte de mi vida como directivo", comenta Villar, que cree "firmemente que la UEFA, como organismo que une todo el fútbol europeo, se encuentra en posición de alcanzar grandes metas en el futuro".



Villa concluye su nota "deseando suerte a los dos candidatos y dando las gracias a todos aquellos" que le han "apoyado durante todo este tiempo", reafirmando su "compromiso de seguir trabajando por el fútbol europeo y mundial desde el desempeño" de sus "funciones como Vicepresidente del Consejo de la FIFA y Comité Ejecutivo de la UEFA".