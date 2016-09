Cuáles son diferencias entre 3G, 4G, 5G y otras redes para conectar tu celular a internet y cómo te afectan

Tener internet en el celular se ha convertido en una necesidad imperiosa. Ya no nos basta con navegar por la red: queremos hacer videollamadas y ver retransmisiones en directo a la mayor velocidad posible (y sin interrupciones).

Los primeros teléfonos móviles tan sólo servían para hacer llamadas y enviar mensajes de texto. Eran los celulares analógicos de la primera generación (1G), que vieron el mundo en la década de 1980.

Diez años después llegarían los 2G, los cualesharían posible el gran salto a internet: la llamada "telefonía digital".

Los usuarios demandaban velocidades cada vez mayores.

Y en la búsqueda de la conexión ultrarrápida nació la telefonía móvil 4G.

Pero, ¿en qué se diferencia la 4G de la 3G? ¿Y del GPRS? ¿Y qué significa las letras E y H que aparecen a veces en la pantalla de tu celular?

GSM vs GPRS

GSM son las siglas de Global System for Mobile communications (sistema global para las comunicaciones móviles) y es un tipo de red que se utiliza para la transmisión móvil de voz y datos.

Es la tecnología móvil digital más utilizada en el mundo y está disponible en una gran variedad de teléfonos (según los datos oficiales de la Asociación GSM, en un 82% de las terminales mundiales).

Pero su ancho de banda es lento y a veces puede causar interferencias electrónicas.

GPRS significa General Packet Radio Service (servicio general de paquetes vía radio) y es una extensión mejorada del GSM.

Permite la mensajería instantánea, los servicios de mensajes cortos (SMS) y multimedia (MMS) y de correo electrónico y que estemos "siempre conectados", entre otras cosas.

Proporciona una cobertura inalámbrica completa y velocidades de transferencia de entre 56 a 114 kbps. Por ejemplo, nos permite enviar30 SMS por minuto, mientras que con GSM podemos mandar entre 6 y 10.

Pero no es la más veloz.

Tal y como explican los especialistas de la publicación PC Advisor, el GPRS equivaldría a pedirle a tu vecino anciano que envíe tu correo.

EDGE o EGPRS, un GPRS mejorado

Cuando en la pantalla de tu celular aparece la letra E, significa que tu terminal está conectada al servicio EDGE o EGPRS, acrónimo en inglés de Enhanced DataRates for GSM of Evolution (Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM) o Enhanced GPRS, es decir, un GPRS "mejorado".

Permite alcanzar velocidades de hasta 384 kbps y recibir datos móviles pesados, como grandes archivos adjuntos de correo electrónico o navegar por páginas web complejas a gran velocidad.

La tecnología EDGE actúa como puente entre las redes 2G y 3G y puede funcionar en cualquier red con GPRS y que haya sido actualizada a través de la activación de un software opcional.

Si no puedes conectarte a 3G, podrás hacerlo a esta red y así navegar a más velocidad. Significa, por lo tanto, que cuando tu celular se conecta a esta red es porque no tiene acceso a 3G o 4G.

Pero, en cualquier caso, es la conexión es mucho más rápida que la del GPRS.

En este caso, quien te entregue el correo sería el nieto de tu vecino. Sin lugar a dudas, mucho más veloz y con más energía.

3G: un gran salto para reducir la brecha

"Esta red móvil que en algún momento se pensó que era sólo para hablar, hoy puede ayudar a disminuir la brecha de información", dijo Erasmo Rojas, director para Latinoamérica y el Caribe de 3G Americas, organización que promueve el despliegue fluido de esta tecnología en América Latina.

Cuando Rojas hizo esas declaraciones en 2007, esta tecnología acababa de implementarse en Chile.

Pero había visto la luz por primera vez en el mundo en 2001.

La 3G tenía como objetivo facilitar la transferencia de archivos multimedia, la conectividad permanente inalámbrica y una velocidad hasta siete veces más rápida que la conexión telefónica estándar.

Ofrece también más estabilidad y seguridad para el usuario que la 2G, la cual utilizaba transmisión GSM.

Es más sofisticada que la tecnología EDGE y supone una mejora frente a ésta. Puede cargar una web compleja en 10 segundos, duplicando o incluso triplicando la velocidad de EDGE.

Efectivamente, con la llegada del 3G la velocidad de transmisión dio un gran salto, llegando a alcanzar velocidades de hasta 2 megabits.

Sería, dicen los expertos de PC Advisor, como entregar tu propio correo tú mismo.

Pero pronto llegarían nuevos avances que permitirían, sobre todo, una velocidad de navegación todavía mayor.

H y H+: el 3G ultrarrápido

Cuando en nuestras pantallas aparece una H, significa que estamos conectados a una red HSDPA oHigh Speed Downlink Packet Access(acceso ascendente depaquetes a alta velocidad).

Este tipo de conexión también se conoce como 3,5G, 3G+ o Turbo3G y puede llegar a alcanzar velocidades de 14 mbps en condiciones óptimas.

Es, en definitiva, una optimización de la tecnología UMTS que utiliza la 3G y una evolución de ésta, sin llegar a alcanzar la de mayor velocidad hasta el momento, que sería la 4G.

Por el momento, este tipo de red tiene cobertura para toda América Latina,excepto Brasil, Cuba, Haití y Nicaragua.

4G o LTE: velocidad y calidad

La tecnología 4G, también llamada LET es la más veloz desarrollada hasta la fecha, pero todavía no es una realidad global y no todos los terminales ni todas las tarjetas SIM son compatibles con ella.

Un informe de 2015 la consultora internacional OpenSignal reveló que mientras en algunas naciones está perfectamente establecida, en otras "no pasa de un estado de adolescencia".

En América Latina, Uruguay es de los países más avanzados, pues la tecnología 4G está disponible en un 84% del territorio, igualando a Singapur.

En otras naciones de la región, como Bolivia (67%), Perú (61%) o México (60%) está disponible en la mayor parte del territorio, pero en Ecuador apenas alcanza el 39%,

Según la Unión Internacional de Comunicaciones (UIC), para que una tecnología pueda etiquetarse como "4G" las velocidades máximas de transmisión de datos deben situarse en 100 megabyte en movimiento y 1gigabyte en reposo.

La conexión 4G está basada en "la convergencia de redes y cables inalámbricos", explica la compañía telefónica Movistar.

Según el operador móvil, las conexiones 4G "mantienen una calidad de servicio de alta seguridad que permite ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo coste posible".

Este tipo de conexión equivale a la del ADSL de una línea fija en un hogar. Y esentre cinco y 10 veces más rápida que la 3G, haciendo más difícil que se te "caiga" la conexión a internet.

En este caso, equivaldría a contratar un servicio de mensajería rápida para enviar tu correo.

Todo un avance. Pero la generación que le sucederá viene pisando fuerte.

5G: el futuro ya está aquí

La red 5G es el futuro, pero empresas como Samsung y otros gigantes tecnológicos ya están desarrollándola.

Se espera que alcance velocidades de hasta 1 gigabytes por segundo. Y eso lo haría nada menos que 100 veces más rápida que la 4G.

Si esto se hace realidad, podremos descargar películas en nuestra computadora en tan sólo un segundo.

Pero para saberlo tendremos queesperar hasta el año 2020.

¿A qué equivaldría?

Bueno, tal y como apunta PC Advisor, podría decirse que la 5G sería como enviar tu correspondencia a través de drones de alta velocidad. ¿Qué será lo siguiente?