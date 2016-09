Four Loko, la potente bebida para "perder la virginidad" que causa furor entre los jóvenes en China

En realidad tomar Four Loko no te hará "perder la virginidad", como dice el sobrenombre con el que se conoce a esta bebida.

Pero como todo trago con un alto contenido de alcohol, podría llevarte a hacer cosas de las que te arrepientas por mucho tiempo.

Four Loko contiene 12% de alcohol que ha logrado llevar a la ebriedad a muchas personas que han tomado una o dos latas.

Ya era conocida en EE UU, donde fue retirada de las tiendas hasta que se eliminaran los estimulantes que contenía, pero ahora está causando un gran furor entre los jóvenes de China.

En los últimos meses varios usuarios de internet de la nación asiática han subido a la red videos de sus experiencias con Four Loko.

Y la bebida a ocupado titulares de prensa recientemente, después de que tres jóvenes la llevaran de escondidas a un local de karaoke, perdieran el conocimiento tras consumirla y les acabaran robando sus pertenencias.

Las viejas versiones de Four Loko contenían cafeína, pero el gobierno de EE UU las sacó del mercado en 2010 | Foto: Getty

¿Qué es Four Loko?

La llaman "la bebida para perder la virginidad" debido a que su alto nivel de alcohol.

En las redes sociales y en algunas tiendas minoristas de China se oferta comouna bebida que combina alcohol y cafeína.

Esa combinación hace que sea particularmente potente, hasta el puntode dejar inconscientes a algunos que han bebido una sola lata.

Pero eso no es exactamente cierto.

La cafeína y otros estimulantes como el guaraná y la taurina fueron eliminadas del producto desde 2010, después de que la Administración de Drogas y Alimentos de EE UU regulara su contenido.

La compañía matriz de Four Loko dice que los minoristas en línea ofrecen una versión de su producto con cafeína son "unos impostores", y asegura que sonvendedores "no autorizados" sin vínculo con la empresa.

En China los jóvenes han publicado videos de sus experiencias con Four Loko, al parecer conseguido a través de minoristas ilegales | Foto: BILIBILI

Sea o no cierto que las versiones en China contengan cafeína, la curiosidad ha llevado a muchos a consumir la bebida y compartir sus experiencias en línea.

Un usuario del microblog Sina Weibo, identificado como Cheng Xiaotian, escribió: "¿Four Loko? ¿Una bebida para 'perder la virginidad'? Jaja, bebí una lata entera y varias latas de cerveza y mi cara no se ruboriza y mi corazón no me revienta".

Mientras tanto, el usuario Zhou Zeyu tuvo una experiencia menos agradable y escribió: "Four Loko, realmente eres poderoso. Me emborraché con solo dos".

Los videos más populares subidos en línea -a menudo mostrando a personas ebrias después de beber Four Loko- han generado decenas de miles de reproducciones.

La tendencia ya preocupa a las autoridades.

La policía y los medios estatales han usado las redes sociales para advertir de los riesgos para la salud de esta bebida y han hecho llamados a tener cuidado.

"Una lata de Four Loko tiene el mismo contenido de alcohol que 4,7 copas de vodka, o 4.7 botellas de cerveza o 4,7 copas de vino tinto", decía un artículo de la agencia de noticias estatal Xinhua.

"Los sabores de frutas ocultan el sabor del alcohol, por lo que es fácil de beber y alguien puede acabarse una lata entera en un periodo corto".

¿Por qué la obsesión china?

Muchos gobiernos de todo el mundo se ocupan del alcoholismo de sus ciudadanos, pero la moda Four Loko tiene un aspecto especial en China debido asu cultura de la bebida.

El consumo de alcohol se considera esencial en muchas comidas de empresa y banquetes de boda, donde brindar y beber con los demás se considera un signo de respeto.

El profesor Jean Lee Kim, un experto en la cultura de la bebida en China, dijo a la BBC el año pasado que la cultura China es muy propicia a la "bebida competitiva".

Los emigrantes y los visitantes pueden verse atrapados por sorpresa, puesnegarse a beber a brindar puede ser considerado una grosería.

Esto a veces tiene consecuencias trágicas.

A principios de esta semana, los medios de comunicación chinos informaron queuna dama de honor en Hainan murió después de beber grandes cantidades de vino de arroz en una boda, luego de ser animada por varios asistentes.

El incidente generó debate sobre quién era responsable de su muerte y sobre la cultura de la bebida de China.

"Esta cultura que insta a la gente a beber es muy desagradable", escribió un usuario de internet.

Un artículo que circula en línea dio a la gente consejos sobre cómo resistir la presión para beber alcohol, como alegar que tomas medicamentos y brindar con té en lugar de alcohol.