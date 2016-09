Wade, disgustado por el tuit de Trump sobre el asesinato de su prima

Dwyade Wade declaró que le dejó "un mal sabor de boca" que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, haya tuiteado sobre el asesinato de su prima. Además, señaló que sus hijos temen a los oficiales de la policía, al igual que le sucedía a él en su infancia, y que las prisiones estadounidenses tienen que hacer más para rehabilitar a los presos.

El astro de los Bulls de Chicago habló sobre estos temas en una abarcadora entrevista con ABC News transmitida el viernes, un día después del funeral de su prima Nykea Aldridge, una madre de cuatro niños que falleció tras ser baleada la semana pasada en una calle en Chicago.

"Ha sido muy difícil para nuestra familia", dijo Wade. "Ha sido difícil ver los titulares: un madre caminando por la calle, que va a inscribir a sus hijos a la escuela, una madre de cuatro es asesinada".

Aldridge es una de las 90 personas asesinadas en agosto en Chicago, una ciudad que atraviesa un grave problema por la violencia con armas de fuego. Wade regresa a su ciudad natal esta temporada después de jugar durante 13 años con el Heat de Miami.

"Mi propósito al volver a la ciudad va más allá del básquetbol", agregó. "Por supuesto, el básquetbol es una parte importante, es lo que hago para ganarme la vida. Pero creo que mi propósito más abarcador es venir a Chicago y ser partícipe y ser la voz que ayude a unir a la gente".

Aldridge, de 32 años, llevaba a su bebé en un coche cerca de una escuela donde iba a registrar a sus hijos cuando recibió balazo en la cabeza y un brazo. La policía dijo que la mujer no era el blanco de los balazos.

Dos hermanos que estaban bajo libertad condicional por otros crímenes fueron acusados de asesinato por la muerte.

"Estos tipos van a la cárcel y después los dejamos salir a la calle, y vuelven a lo que conocen y a lo que están acostumbrados", dijo Wade. "Así que tenemos que hacer algo en la prisión con programas para ayudar a la gente cuando salga, para darles la oportunidad de mejorar".

Wade ha hablado antes sobre asuntos sociales, y dijo que los tres jóvenes que cría -dos hijos y un primo- tienen la edad suficiente para entender el tema.

"Mis muchachos temen a la policía, al igual que me pasaba a mí cuando era niño", dijo Wade. "Obviamente no de todos los policías. Pero mis muchachos escuchan todo lo que está pasando en el mundo, toda la intimidación, todos los asesinatos, y me preguntan a mí. ¿Y qué respuesta les puedo dar?".