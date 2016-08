José Manuel Calderón anunció su retiro de la selección española

El base español José Manuel Calderón anunció este martes su retirada de la selección nacional después de lograr un Mundial, un Europeo, tres medallas olímpicas y otras tres europeas en 193 partidos como internacional, y explicó que se centrará en su carrera en la NBAestadounidense.



El jugador de los 'Lakers' de Los Ángeles anunció esta decisión en una rueda de prensa en la sede de la Federación Española de Baloncesto, donde estuvo acompañado por su presidente y excompañero, Jorge Garbajosa, el director de deportes del Consejo Superior de Deportes, Óscar Graefenhain, y el exinternacional Carlos Jiménez.



"Creo que es el sitio, el momento de dejar la selección, el partido del bronce (en los Juegos Olímpicos de Río) ha sido mi último como jugador de la selección", dijo el jugador extremeño de 34 años, nacido en Villanueva de la Serena (Badajoz)



El internacional español aseguró que es "el momento oportuno y adecuado" para terminar esta etapa, ya que hay "muchísima gente joven" y que ahora quiere centrarse en su carrera en la NBA estadounidense, en la que esta campaña debutará en Los Ángeles Lakers.



"Quiero centrarme en la NBA, no dejo el baloncesto, quiero estar tres o cuatro años estar al máximo nivel y el cuerpo me pide tener tiempo para trabajar lo máximo posible, tener más tiempo para recuperar. Mi familia también es cada vez más importante y me pide más tiempo", agregó.



Calderón debutó con la selección absoluta el 20 de agosto de 2002, en un partido amistoso contra Croacia previo al Mundial de Indianápolis (Estados Unidos), en el que jugó 11 minutos y anotó 5 puntos para la victoria española por 76-63.



Desde entonces ha acumulado ocho medallas, dos de oro (Mundial 2006 y Europeo 2011), cuatro de plata (los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, y los Europeos de 2003 y 2007) y dos de bronce (Europeo 2013 y la última medalla en los Juegos de Río 2016).



"La medalla de Río era mi octava. Siempre pasan cosas por algo, y el número ocho, la octava medalla, había que ayudar de la forma que hiciera falta. Ha sido muy especial vivir estas cosas, aunque lo más importante es lo que hemos creado, lo que hemos ido dejando estos años", declaró Calderón.



El base también tuvo agradecimientos para sus compañeros -entre los que destacó a los que coincidieron con él desde sus inicios, como Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes o Rudy Fernández-, los dirigentes de la FEB, los empleados federativos o para la prensa. Uno de los momentos más emotivos del acto fue cuando se refirió a su familia, con su mujer y sus tres hijos presentes.



"Quiero dar las gracias a la afición por supuesto, a los que les gustaba cómo jugaba y a los que no, porque al final de todo se aprende. Nos han ayudado, hemos conseguido transmitir algo y ellos lo han entendido", agregó el jugador de los 'Lakers', que no descartó colaborar en el futuro con la Federación.



Garbajosa, presidente de la FEB y excompañero de Calderón en la selección y los Raptors de Toronto, destacó la carrera de Calderón en todas las categorías del baloncesto -jugó en LEB, ACB, la selección y en la NBA- y recordó cómo las carreras de ambos han estado de la mano.



"Pensamos en poner todas las copas de su carrera, pero él dijo que no. Tu compromiso con la selección es un gran ejemplo para la FEB, para los jóvenes que se incorporan al equipo y los niños. Tu comportamiento en este campeonato ha sido modélico, ha sido uno de los grandes valores de esta medalla", dijo el presidente de la FEB.



"Yo estaba entrenando cuando tú llegaste a Vitoria, luego la convivencia en Toronto, hasta hoy... Para mí es difícil no emocionarme por el cariño que te tengo", agregó Garbajosa.



El acto se cerró con la entrega de varios regalos al base y un vídeo en el que familiares, amigos y excompañeros de Calderón le mandaban un saludo. Entre ellos aparecieron Alfonso Reyes, Sergi Llull, Carles Marco, Víctor Claver, Lucio Angulo, Pau Gasol, Carlos Jiménez, Felipe Reyes, Ricky Rubio, José Antonio Paraiso, Juan Carlos Navarro, Nicola Mirotic, Rudy Fernández , Willy Hernangómez o Sergio Rodríguez