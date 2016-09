Arenas movedizas

¿Se pude negar, ante la evidencia de las fotos, que la marcha del 1S, a más de ser la más numerosa en la historia de Venezuela, pasó cumplidamente del millón de personas? Claro que se puede y de hecho así ha sido, de la misma manera que se puede negar que la escasez –tanto de alimentos como de otros productos indispensables para sacar adelante la vida– es causante de colas inmensas en todo el país. Se trata de una deformación de realidades que puede acarrear consecuencias trágicas.

El gobierno, con voceros previamente amaestrados, ha reducido la marcha del 1S a otra de tantas en las que participaron no más de 30.000 manifestantes, sin dejar de advertir que estaban preparados para lo que pudiera pasar. Lo que podía pasar es que los organizadores se hubieran propuesto llegar hasta Miraflores y no, como así ha sido, solicitar que el revocatorio se lleve a cabo este año. Alguien con voz, pero no sin preocupación, dijo que no iban a permitir que la marcha entrara en el municipio Libertador. Se equivocó. Muchos de los manifestantes estaban dentro porque vivían allí y de allí salieron para engrosar las filas del resto de los manifestantes. Pero volvamos al asunto. ¿A qué costo podría haber sido disuelta la marcha, si de lo que se hubiera tratado era de llegar hasta Miraflores? ¿Y por quiénes?

Cuando la caída del muro de Berlín, la policía política, los vopos, no solo no dispararon, de acuerdo con las órdenes que recibían, contra los manifestantes que se acercaba cada vez más al muro, sino que depusieron las armas y se unieron a la multitud que gritaba “Somos un pueblo”. Pues bien, en el caso de la marcha de 1S, ¿no sería este más bien el miedo, la preocupación o la duda de qué es lo que podía pasar? ¿Estaba tan seguro el régimen de que sus órdenes hubieran sido obedecidas?

En todo caso, dejemos en claro que lo peor que se le puede aconsejar a quien ha perdido la calma es… que se calme.

Por ahora, las cosas toman ese cariz, pero si la respuesta sobre la fecha del revocatorio se sigue retardando o siguen “guabineando” con ella, de acuerdo con la expresión popular, el país con o sin manifestaciones del calado de la de 1S va a convertirse para el gobierno en un gigantesco campo de arenas movedizas. Y ahí las consecuencias son las que son: mientras más esfuerzos se hagan por salir a flote, una vez que se haya puesto el pie en esas arenas más inminente será la amenaza del hundimiento. El gobierno de Maduro debe calibrar bien qué es lo que va a hacer con la solicitud tan ostensiblemente proclamada durante la marcha del 1S, si anuncia o no, y ello inequívocamente, la fecha del revocatorio, para evitar poner el pie en un terreno tan peligroso políticamente como este de la arena movediza.

Para quienes han sido formados dentro del régimen cubano y tienen la esperanza de que las cosas sigan el mismo curso que en Cuba, habrá que advertirles que ni los tiempos son unos ni lo son las circunstancias. La población de ese país no pasa de 11 millones, mientras que Venezuela bordea los 35 millones. Una marcha, por otra parte, como la del 1S es en Cuba inconcebible. Y la ya no disimulada invasión cubana a Venezuela corre el riesgo, como ha sucedido históricamente con cualquier tipo de invasión, de afrontar la imposibilidad de sostenerse ante la rebelión de quienes se sienten subyugados. Habrá que preguntar, dado como están las fichas en el tablero, a favor de quién juega el tiempo. Y la respuesta es obvia: de quien logre evitar el espejismo de dejarse arrastrar por la arena movediza en que se ha trasformado políticamente el país.