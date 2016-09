Una travesía VIP en Curazao

Casas de colores, brisa, mar y arena es lo primero que se viene a la cabeza cuando se habla de Curazao.

Pero esta isla inigualable, además de la convencional playa, las aguas azul turquesa y las arenas blancas, tiene planes que lo dejarán asombrado.

Para los más aventureros, bucear de noche, bajo las estrellas, es toda una experiencia y un espectáculo. Los meses de septiembre y octubre son la época ideal para realizar esta actividad, pues en este tiempo se da el apareamiento de los corales, un fenómeno natural que permite ver la vida marina de manera diferente.

Apreciar los corales no es el único plan durante las escapadas a bucear. Si es un apasionado por la historia, nadar entre naufragios le hará pasar un rato inolvidable, podrá tomar fotografías excelentes de los botes que hoy en día son el hogar de peces chromis azules y ángel de la roca. Uno de los más conocidos es Saba, un remolcador que se hundió hace mucho tiempo y que es visitado en las excursiones bajo el mar.

En materia de deportes, los acuáticos son los más sonados, aunque Curazao tiene excelentes campos de golf con vista al mar que lo harán soñar con cada golpe. Al estar rodeados de montañas, el terreno tiene dificultades que hacen más divertido el juego. Los campos más famosos de este deporte son los de Blue Bay Golf & Beach Resort y el Old Quarry Golf Curacao, que organizan torneos anuales, perfectos para compartir con compañeros de negocios.

Una aventura a mar abierto. Sentir la brisa y el sol en la cara, con el acompañamiento de una bebida tropical, puede ser la situación que usted quiere disfrutar. Una de las opciones más solicitadas que harán de sus vacaciones un tiempo diferente son los paseos en embarcaciones.

En estos recorridos en los que se puede disfrutar a plenitud del mar, también se goza de una atención personalizada que incluye un ‘catering’ exquisito. Si navegar se hace un poco tedioso y quiere poner los pies en la tierra, existe la posibilidad de desembarcar en Klein Curazao, una pequeña isla donde puede rematar el viaje con fiestas en la playa, almuerzos al aire libre o practicar buceo o esnórquel. Otra recomendación para cuando usted decida ir a mar abierto es hacer un recorrido en un barco de pesca. Peces como el guaju, dorado, barracuda, atún o hasta un pez espada de 220 kilos son las bellezas que puede sacar del océano. La experiencia de pescar en Curazao es que nunca se sabe qué podría pasar por la gran variedad de especies que hay en la zona.

Vida nocturna. Curazao ofrece una oferta gastronómica para los más exigentes, y los restaurantes de alta cocina no pueden faltar. Entre el amplio abanico de posibilidades está el Fort Nassau. Situado en lo alto de una colina y a la entrada del puerto, tiene una hermosa vista y ofrece variedad de platos de carne, pescados, mariscos y también vegetarianos. El menú se describe mejor como “fina cena informal”.

Uno de los más recomendados para visitar, el Baoase Beach Club, se destaca por tener los ingredientes de más alta calidad y frescura. Es especialista en platos de langosta, ostras y sushi.

No olvide que para pasar noches excéntricas y muy divertidas, la isla es el mejor lugar. Cada noche se hace inolvidable por los eventos de categoría que se presentan. Por supuesto, no debe faltar al Curazao North Sea Jazz Festival 2016, que en esta edición tiene personajes como Chris Brown, Tom Jones y The Cuban Affair, entre otros. Pero no se preocupe si no puede gozar de este evento en septiembre. Este paraíso tropical tiene conciertos todos los meses, que incluyen música latina, electrónica y urbana, que hablan muy bien de su interculturalidad.

Una isla desde el cielo. Sin duda, uno de los planes para hacer antes de morir es un paseo en helicóptero. Un cielo despejado que se une con el mar es la imagen de ensueño que todos quieren disfrutar. En Curazao esta actividad es una de las más exclusivas e inolvidables.

A los que les gusta la fotografía y el paisajismo, con la facilidad de los recursos fotográficos que están al alcance de todos, se logran imágenes únicas de los hermosos paisajes que ofrecen las islas. Los helicópteros son exclusivos, pues solo tienen cupo para cuatro pasajeros, lo cual asegura una perfecta visibilidad durante el vuelo.