Las novedades de la próxima actualización de Pokémon Go

Hace unos días los fanáticos de Pokémon Go recibieron la noticia de que Niantic introduciría una nueva función: la posibilidad de caminar al lado de una de las criaturas de la franquicia, tal y como sucede con Ash y Pikachu, protagonistas de la serie animada.

Dicha característica solo ha estado presente en algunas entregas de la serie canónica de videojuegos como Pokémon Yellow, en la cual nos acompañaba Pikachu; además de los remakes Pokémon Heart Gold y Pokémon Soul Silver, en ellos cualquier criatura de las 493 disponibles en ese momento podía seguir al jugador por todo el mapa.

Las versiones Diamante, Perla y Platino también brindaban la posibilidad de caminar junto a un pokémon, aunque con muchas limitaciones.

Niantic emitió recientemente un comunicado señalando que este agregado de Pokémon Go estará presente en la versión 0.37.0 para Android y la 1.7.0 para iOS. Asimismo, la compañía tecnológica manifestó que mejoró la selección de las criaturas más pequeñas dentro de su interfaz y que el problema en el que los huevos eclosionaban sin que se visualice la animación ha sido solucionado.

La empresa también mencionó que la seguridad en la conexión a redes inalámbricas se ha mejorado a fin de evitar que la aplicación se cuelgue o se detenga mientras se actualiza. Además optimizó la plataforma para la llegada del accesorio Pokémon Go Plus.

Finalmente, Niantic anunció que continuará trabajando para retirar el software ilegal de su plataforma. “Continuamos centrados en eliminar bots y scrapers de Pokémon Go. Los dispositivos con Root o Jailbreak no son compatibles para Pokémon Go. Recuerda descargar Pokémon Go sólo desde la Google Play Store o la iTunes App Store oficiales”, señaló la empresa.