Los seis mejores momentos de la segunda temporada "Narcos"

No todo lo que muestra la segunda temporada de "Narcos" de Netflix ocurrió, pues aunque se base en hechos reales, es una obra de ficción. Eso no significa que la narración sea inverosímil, pues los atentados terroristas, asesinatos selectivos y dilemas morales de la captura de Pablo Escobar sí sucedieron y, por momentos, fueron tan crudos como una imagen que explica el término "corbata colombiana".

Por ello, en El Comercio seleccionamos los momentos que causaron más impacto en lo nuevo de "Narcos". A continuación, SPOILERS:

LA MUERTE DE CARRILLO

El único personaje que parecía capaz de matar a Pablo Escobar en "Narcos" de Netflix era Horacio Carrillo (Maurice Compte), pues no se limitó a lo que ordena ley. Eso no le basta para atrapar a Escobar, quien lo sorprende con un plan digno de Heisenberg en "Breaking Bad". Carrillo no existió en la vida real, razón por la que matarlo no fue descabellado, pero sí impactante. Como indica "AV Club", su muerte hace que Pablo vuelva a ser efectivo y peligroso justo cuando parece que está por caer.

TODAS LAS APARICIONES DE 'LA QUICA'

Si hay alguien en "Narcos" de Netflix que pueda considerarse un psicópata, ese es 'La Quica'. Cada vez que aparece el personaje interpretado por Diego Cataño, sabemos que no puede ocurrir nada bueno. Por momentos se comporta como un sujeto tranquilo, razonable e incluso infantil hasta que, de pronto, ya no lo es. La traición lo humaniza, pues como el mismo Escobar, los grandes monstruos no son más que personas que todavía no responden a la justicia.

EL NUEVO JEFE VS 'TATA'

La muerte de Pablo Escobar no significó que su familia estaría a salvo, pues los descendientes tuvieron que pagar un "costo de guerra" a "Los pepes", narcos que participaron en la cacería, entre ellos el Cartel de Cali de Gilberto Rodríguez Orejuela. Dicho traficante, interpretado por Damián Alcázar, conversa con la esposa de Escobar, 'Tata' (Paulina Gaitán), en el último episodio. Con escasas palabras, los deseos del sujeto por apropiarse de todo lo que fue de Pablo, aunque con ello ponga en riesgo a inocentes, lo pinta de cuerpo entero.

EL SUEÑO

Los expertos coinciden que el gran error de Pablo Escobar fue dedicarse a la política. Según la serie, su ego le pedía ir más allá de su elección como congresista, hasta convertirse en presidente, algo que solo consigue en sueños. Por momentos parodia, por momentos una estampa costumbrista, verlo caminar por la Casa de Nariño con un cigarro de marihuana en la mano y una sonrisa en el rostro solo puede provocar risa. Estas libertades narrativas, mayores que en la primera temporada, demuestran que los guionistas por fin adquirieron soltura para contar su historia.

PASEO EN MEDELLÍN

La historia cuenta que Pablo Escobar, en repetidas ocasiones, estuvo cerca de las autoridades, pero atraparlo no fue posible. En su último día de vida, la serie decide que vuelva a darse una escapada, esta vez por Medellín. Con una barba poblada y lentes oscuros, al menos por unas horas solo es un sujeto obeso que come su postre e incluso se da el lujo de ayudar a un agente de la ley.

EL CAMEO DE PEÑA Y MURPHY

"Narcos" contó en exclusiva con los testimonios de los ex agentes de la DEA Javier Peña y Steve Murphy, gente que trabajó duro con la Policía de Colombia para detener al 'patrón'. De ahí que verlos brindar, como si se hubieran enterado de la caída de Pablo Escobar como ciudadanos comunes y silvestres, es un buen cierre para esta temporada.