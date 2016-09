La ciudad más espiritual de la India

1. En la India, en los templos, en las calles, en las indumentarias, todo desfila en una atmósfera de teatralidad o de circo, pero no es así en Varanasi, donde el guión de la muerte es más potente que los actores. Varanasi es para viajeros, no para turistas. Lo que hay que hacer es caminar por sus calles sin rumbo; el mejor modo de conocer una ciudad. También puede alquilar un rickshaw; algunos taxis, por su tamaño, no pueden ingresar a calles pequeñas.

2. Recomendaría visitar Banaras Hindu University, donde está el museo Bharat Kala Bhavan, de arte y arqueología, con miniaturas del siglo XVII y manuscritos (Bhu.ac.in). El folclor, la música, el arte, es tan antiguo todo. Como dice un filósofo hindú, “de cuando la palabra leyenda todavía no existía”.

3. Varanasi, la ciudad más antigua de la India, es la ciudad de Shiva “el destructor”, donde coexisten las dos verdades absolutas de la humanidad: nacimiento y muerte, a través de rituales mágicos. En ocho kilómetros de los bordes del río Ganges existen escaleras (ghats) donde los cuerpos, envueltos en las mejores ropas, son incinerados, donde se hacen baños litúrgicos y desde donde se lleva en botellas el sagrado líquido a los pueblos. De los que funcionan como crematorios escapan restos de cuerpos, quemados a medias. El cuerpo del difunto entra al no-pensamiento, a la no-existencia material, al espacio místico que escapa de la vida y la muerte. Se puede alquilar un bote a remo y ver así esta ceremonia que se realiza en un barco hacia la costa.

4. Hay que recorrer las tiendas, como en toda la India. Mirar saris y alfombras “persas”, y siempre ofrecer un tercio del precio que te dicen. También puede aprovechar para comprar miniaturas; aquí nació este arte, es el comienzo. Son nuevas, pero si usted no es coleccionista no importa, porque las imágenes son iguales a las antiguas. Igual es posible encontrar auténticas del siglo XII, pero son carísimas.

5. No recomiendo alojarse o comer en los hoteles a lo largo de los ghats; el humo, el olor de las piras funerarias, los buitres, la muerte como protagonista, son impresiones demasiado intensas. Aconsejo subir hacia la ciudad, donde la vida retoma su curso, donde las alfombras se llaman “jardines tejidos”, donde las mujeres con su elegante andar y coloridos saris alegran la vida al contemplarlas. Lejos del río, la ciudad se abre a la vida. “Por cada muerto incinerado en un ghat nace un niño en la ciudad”, dicen aquí.

El restaurante Poonam and Eden, del hotel Pradeep, sirve especialidades indias (Jagatganj; HotelPradeep.com). ¡Cuidado eso sí con los platos demasiado picantes! Para dormir una buena opción es el Pallavi International Hotel, una antigua mansión del Maharajá de Bahadur. Cada habitación es diferente e incluso mantiene las cortinas de brocado (Hathwa Palace, Chetganj;HeritagePallaviHotel.com).