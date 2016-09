La condición que puso Katy Perry para cantar con Taylor Swift

La rivalidad de Katy Perry y Taylor Swift no es un secreto. Quedó en evidencia una vez más en un mensaje publicado por Perry donde reveló qué tendría que pasar para que canten juntas.

Medios internacionales indicaron que la disputa entre ambas inició cuando Swift le robó bailarines a Katy Perry para llevarlos a su gira.

Una fanática decidió preguntarle a Perry qué qué tendría que suceder para que colabore con la cantante de "Blank Space".

"Si ella me pide disculpas, seguro", respondió a través de su cuenta de Twitter.

En una entrevista a la Rolling Stone Swift dijo que la artista trató de sabotear una gira entera. "Intentó contratar a parte de mi staff a mis espaldas y yo verdaderamente detesto el conflicto y hago lo posible para que no suceda. Así que ahora tengo que evitarla, es incómodo y no me gusta". afirmó.

Ante esto, Perry compartió en su cuenta de Twitter una publicación en la que la catalogó como Regina George, de Mean Girls. "Cuídense de Regina George en piel de oveja", escribió.

Además, este año cuando Calvin Harris y Taylor Swift terminaron, él escribió en Twitter: "Sé que ya no tienes giras y que necesitas a alguien a quien arruinar como a Katy, etc, pero no soy ese chico, lo siento. No lo permitiré", confirmando así la rivalidad entre ambas.