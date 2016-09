Gareca aspira continuar con Perú pese a malos resultados

A un día del partido clave frente a Ecuador, Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, dio conferencia de prensa en la que habló sobre la derrota contra Bolivia en La Paz, del duelo de este martes y también de su continuidad al frente del combinado nacional.

A continuación las declaraciones de Ricardo Gareca:

Errores contra Bolivia: "El tema en cuanto a la pelota parada nunca sucedió un acontecimiento de esa característica".

Continuidad: "Se habla de futuros reemplazantes. Estoy acostumbrado. Trabajo tranquilo, vivo enfocado. A mí me toca tomar decisiones desde lo futbolística. Antes de este partido -ante Bolivia- tenía el consenso. Cada partido es una historia diferente.

"Siempre cumplo mi contrato. De mi parte está seguir pero yo no tomo las decisiones. Cumpliré mi contrato. Eso es lo último que digo respecto a este tema".

Equipo base: "Fui criticado por tener un equipo base. Por respaldar jugadores y por sostener jugadores. No se obtuvo resultados. Sí tengo un equipo base. Intento sostener un funcionamiento para obtener buenos resultados".

Evaluación de rendimiento: "Mi evaluación es mala en cuanto a los resultados. No hay demasiado argumentos y a partir de allí se evaluará y creo que hay cosas buenas y también malas. En cuanto a las Eliminatorias no es lo que deseamos. Estamos en una situación incómoda. Es un camino que se revisará permanentemente si está analizando para que las cosas vayan de mejor manera. El rendimiento para mí no decayó. Los partidos se definen por pequeños detalles".

Mundial 2018: "Lo único que pasa por mi cabeza es que la vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. El primer objetivo es mantener las chances. Hasta que matemáticamente tengamos la oportunidad jamás me daré por vencido. Ni los jugadores ni la Federación tampoco".

Jugadores sentidos: "Lo de Yoshimar Yotún va bien. Paulatinamente se va a recuperar y para el partido -contra Ecuador- no va a tener ningún tipo de síntoma con respecto a lo que pasó en La Paz. Por su parte, Paolo Guerrero entrenó de forma normal y no me ha infornada nada de alguna molestia".