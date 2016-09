Nairo Quintana: "Que el mundo sepa que Colombia es paz, amor y deporte"

Alegre, como un niño pequeño cuando recibe un regalo, así se vio Nairo Quintana una vez cruzó la línea de meta y se proclamó, oficialmente, como el nuevo campeón de la Vuelta a España. Uno de sus sueños se había hecho realidad: es el emperador de la ronda ibérica.

“Esto es espectacular, muy especial. Es un sueño hecho realidad. Había luchado tantas veces por ganar la Vuelta. Esta mañana (de domingo) estaba en mi cabeza que ya era el ganador, pero hasta no pasar la meta no podía levantar los brazos. Es un orgullo tener el equipo que tengo”, afirmó el pedalista boyacense.

Ya en el podio, luego de recibir el trofeo de campeón, el colombiano agradeció al público, en su mayoría colombiano, por acompañarlo en ese momento especial y tuvo tiempo para hablar de su tierra: “que el mundo entero sepa que nuestro país (Colombia) es paz, amor y deporte”, dijo.

Quintana tuvo tiempo para felicitar a Chris Froome, de quien dijo que era “todo un honor” tenerlo a su lado y a Esteban Chaves.

Sin lugar a dudas Nairo ha tenido una carrera brillante. Ha obtenido triunfos muy importantes y se ha posicionado como uno de los mejores corredores del mundo, quizá el único que puede darle batalla al todopoderoso Chris Froome. Sin embargo, Quintana considera que de todas sus victorias esta ha sido la más valiosa.

“Sí, he tenido sido victorias muy importantes, pero quizá está (la de la Vuelta a España) ha sido la más importante por los actores, por los que estaban en carrera. Hemos luchado y hemos disfrutado este día”, añadió.

Finalmente, Nairo dio una noticia que nadie sabía. Durante la carrera tuvo un problema en una costilla que le puso en apuros en ciertos momentos.

“Hubo días muy difíciles, pero se pudieron salvar bien. Hubo una caída que me generó un fuerte golpe en una costilla. No quise decirlo porque no fue para grandes problemas”, concluyó.