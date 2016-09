Mónica Puig se estrenó como pitcher en Miami

Hasta para una campeona olímpica, no es fácil tirar un strike, pero aún así la tenista Mónica Puig brilló como un as al realizar el lanzamiento de honor previo al encuentro del domingo entre los Marlins y los Dodgers en Marlins Park.

Puig, quien hace un mes hizo historia al conquistar la primera medalla de oro olímpico para Puerto Rico, acaparó todas las miradas y los "flashes" momentos antes de subir al montículo con su presea dorada alrededor del cuello.

La tenista reconoció que se sintió un poco nerviosa con el cambio de deporte, al realizar un lanzamiento un poco alto y afuera, al veterano jardinero Jeff Francoeur, pero fue otro momento especial para la embajadora del deporte puertorriqueño.

"Es honor que me hayan escogido para hacer el primer lanzamiento", indicó Puig a El Nuevo Día. "Siempre lo he querido hacer desde que empecé a ver a algunos tenistas y atletas olímpicos hacerlo, y al fin se me dio la oportunidad y estoy muy contenta".

Puig, quien reside en Miami, dijo ser una fanática de los Marlins y tiene gratos recuerdos del título de la Serie Mundial ganada en el 2003.

"Voy a los Marlins y les deseo lo mejor, y ojalá pueda ser un amuleto para ellos hoy", señaló. "Recuerdo cuando ganaron la Serie Mundial, estaba jovencita y todo el mundo estaba contento por ese triunfo".

Previo a su asignación monticular, Puig y su familia compartieron con varios empleados puertorriqueños de los Marlins que se mostraron orgullosos al poder conocer y retratarse con la tenista. También estuvo presente para felicitarla el extoletero Tany Pérez, asistente especial del presidente de operaciones de la novena, Michael Hill.