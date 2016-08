MTV Video Music Awards: así se vive la previa de la ceremonia

Faltan solo unas horas para que los mejores artistas del mundo demuestren su talento en los MTV Video Music Awards (VMA), a desarrollarse en Nueva York. El evento podrá verse en horas de la tarde de este domingo.

El MTV Video Music Awards contará con la participación de Britney Spears tras una década de ausencia, así como Rihanna y el rapero Kanye West, quien tendrá cuatro minutos para hacer lo que quiera.

Se espera que los premios pasen a un segundo plano, pues será una noche dedicada al espectáculo musical. A lo largo de los años, este evento ha mostrado polémicas situaciones que relanzaron carreras.

De acuerdo a ciertos medios estadounidenses, Taylor Swift no estará en la gala por los problemas que ha protagonizado con Kanye West. Rihanna, por su parte, dará inicio al evento. Ella recibirá el premio honorífico Michael Jackson Video Vanguard.

También se espera la asistencia de Ariana Grande, Nicki Minaj, Nick Jonas, Ty Dolla Sing, The Chainsmokers, etc. Algunos rumores indican que Beyoncé y Adele podrían dar presentaciones sorpresivas.

Los ganadores de los MTV Video Music Awards se llevan un trofeo con forma de astronauta, pero también otras cosas: un mando de PS4 con motivos de la gala, ropa de marca Kinross Cashmere, el perfume "Crush" de Rihanna, audífonos inalámbricos QuietComfort 35, etc.

Las principales categorías del MTV Video Music Awards

Video del Año

Adele – Hello

Beyonce – Formation

Drake – Hotline Bling

Justin Bieber – Sorry

Kanye West – Famous

Mejor Video Femenino

Adele – Hello

Beyonce – Hold Up

Sia – Cheap Thrills

Ariana Grande – Into You

Rihanna feat. Drake – Work

Mejor Video Masculino

Drake – Hotline Bling

Desiigner – Panda

Bryson Tiller – Don’t

Chance The Rapper feat. Saba – Angels

2 Chainz – Watch Out

Mejor Colaboración

Beyoncé feat. Kendrick Lamar – Freedom

Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign – Work From Home

Ariana Grande feat. Lil Wayne – Let Me Love You

Calvin Harris feat. Rihanna – This Is What You Came For

Rihanna feat. Drake – Work

Mejor Video de Hip-Hop

Drake – Hotline Bling

Desiigner – Panda

Bryson Tiller – Don’t

Chance The Rapper feat. Saba – Angels

2 Chainz – Watch Out

Mejor Video Pop

Adele – Hello

Beyonce – Formation

Justin Bieber – Sorry

Alessia Cara – Wild Things

Ariana Grande – Into You

Mejor Video de Rock

All Time Low – Missing You

Coldplay – Adventure of a Lifetime

Fall Out Boy feat. Demi Lovato – Irresistible

Twenty one pilots – Heathens

Panic! At The Disco – Victorious

Mejor Video Electrónico

Calvin Harris & Disciples – How Deep Is Your Love

99 Souls feat. Destiny’s Child & Brandy – The Girl Is Mine

Mike Posner – I Took a Pill in Ibiza

Afrojack – SummerThing!

The Chainsmokers feat. Daya – Don’t Let Me Down

Mejor Vídeo "Breakthrough" (extenso)

Florence + The Machine, The Odyssey

Beyonce – Lemonade

Justin Bieber – PURPOSE: The Movement

Chris Brown – Royalty

Troye Sivan – Blue Neighbourhood Trilogy

Mejor Artista Nuevo

Bryson Tiller

Desiigner

Zara Larsson

Lukas Graham

DNCE

DATO

Puedes ver los MTV Video Music Awards desde las 8:00 p.m. por DirecTV (canal 264) y en el 602 de Movistar TV y 80 de Claro TV.