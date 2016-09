Jonah Hill canceló sus entrevistas en Francia tras ser ridiculizado en un programa

Jonah Hill optó por cancelar todas las entrevistas que había agendado en Francia como parte de las actividades promocionales de la cinta "War Dogs" tras ser el blanco de las bromas de Ornella Fleury, una de las conductoras del programa "Le Grand Journal".

Durante la entrevista, la presentadora quiso jugarle una broma al actor, conocido por haber hecho varias comedias en el cine.

"Tengo una fantasía en la que los dos nos encontramos en una habitación de hotel por la noche, entonces nos ponemos a hablar, tú me haces reír mucho y, de repente, te traes a tus amigos Di Caprio y Brad Pitt y tú… tú te vas", le dijo Fleury a Johan Hill, quien estaba acompañado por sus compañero de reparto Miles Teller.

El actor intentó no reaccionar de mala manera, aunque se notó su incomodidad cuando le dijo a la conductora: "Me alegra haber venido nada más que para ser ridiculizado por una periodista local. Me hace ilusión".

Aunque todos rieron con la respuesta de Jonah Hill, incluso Miles Teller, al día siguiente de la emisión del programa, la integrante de "Le Grand Journal" se enteró que debido a su broma, el actor había cancelado sus entrevistas, por lo que intentó disculparse de la siguiente manera.

"El problema, Jonah, es que desde hace 10 años te conozco a través de tus películas, pero lo que no se me ocurrió el viernes es que tú no me conoces a mí. Y de hecho lo que pasó es que pensé que te conocía a tal punto que sentí que estaba en una fiesta con un amigo, pero la realidad es que no somos colegas. No, la realidad es que tú tienes dos nominaciones al Oscar y yo, dos videos en mi cuenta de YouTube. La verdad es que tú has rodado con Scorsese y Tarantino y a mí ni siquiera me cogieron para un anuncio de Spontex", dijo la presentadora.