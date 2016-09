La crítica de Hillary Clinton por la visita de Donald Trump a México

El viernes, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton publicó un video en el que expresó que el republicano Donald Trump, avergüenza a Estados Unidos por su desempeño diplomático en México durante esta semana.

Trump se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto a puertas cerradas y, aunque dijo que no discutió su plan de que ese país pague la construcción de un muro a lo largo de la frontera binacional, el presidente mexicano estableció que no pagará por tal obra.

"Como candidato, Donald Trump ya nos avergonzó en la escena global. Imagina si fuera presidente", puntualiza Clinton en el video que dura 45 segundos

As a candidate, Trump has already embarrassed us on the world stage.



Imagine the damage he'd do as president. pic.twitter.com/nmOVOboTYf