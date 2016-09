Hijo de Pablo Escobar criticó segunda temporada de Narcos

Molesto. Así se encuentra el hijo de Pablo Escobar, Sebastián Marroquín —originalmente llamado Juan Pablo Escobar y que por razones de seguridad debió cambiar de nombre tras la muerte de su progenitor— después de ver la segunda temporada de Narcos de Netflix, la cual muestra la vida del líder del Cartel de Medellín.

Por medio de su cuenta de Facebook, Marroquín publicó 28 "gravísimos errores" que presenta el nuevo ciclo de la exitosa serie, que fue estrenado el pasado 2 de septiembre.

"En nombre de mi país y en honor a la verdad real de los hechos acontecidos entre los 80's y 90's me veo en la obligación de exponer los gravísimos errores de una serie que se auto proclama como veraz, cuando dista muchísimo de serlo, insultando así la historia de toda una nación y de muchísimas víctimas y familia", asegura el hijo de Pablo Escobar antes de enumerar cada uno de ellos.

Según explicó, su tío Carlos Henao no era narcotraficante, ni vivió en Miami. "Lo ubicaron en otro tiempo y lugar dentro de la historia de mi padre, e hicieron parecer que su muerte fuera producto de un enfrentamiento legítimo entre policías y narcos", aseguró.

También se refirió al conocido escape de Escobar de la Cárcel La Catedral, afirmando que jamás existió un enfrentamiento tan grande como muestra la serie y que Escobar "no tuvo contactos ni ayuda de la ley para escapar", sino que la fuga estaba diseñada desde la construcción del recinto.



Además, se refirió a los últimos días y a la muerte de su padre, asegurando que éste al final se encontraba solo, ya que sus cómplices se habían entregado o estaban muertos. "Mi padre se suicidó tal como me lo dijo decenas de veces. Por ello no me sorprendió que el tiro que le quitó la vida fuera de su propia mano y pistola, a dos milímetros de distancia de donde siempre me juró que él mismo se lo pegaría. No fue la policía", explicó.

"El mundo está definitivamente al revés y las historias es claro que cualquiera las cuenta como se le antoje la gana. Y encima resultan exitosas sin importar cuán mal contadas. Pero bueno, cada cual que cuente su versión, que la verdadera ya saben dónde encontrarla", finaliza, refiriéndose al libro "Pablo Escobar, mi padre", que él escribió.