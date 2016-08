Halloween y Navidad se disfrutan en altamar

Halloween se celebra en varias líneas de crucero durante todo el mes de octubre, pero sin duda es en los barcos de Disney donde “tiran la casa por la ventana” para la ocasión. Sus barcos se transforman con decoración especial y se llenan de actividades especiales y menú temático en sus restaurantes.

El Halloween on the High Seas de este año empieza en septiembre y continúa todo el mes de octubre, en la mayoría de los viajes del Disney Dream, Disney Fantasy y Disney Magic. Para no perderse es el Mickey’s Mouse-querade Party, una celebración llena de juegos y dulces con los personajes de Disney vestidos con sus disfraces, el encuentro con Jack Skellington y Sally y las Haunted Stories of the Sea, donde cuentan los cuentos de terror, pero con el toque de Disney para toda la familia. Si vas en una de esas fechas, no dejes de llevar disfraces para todos en la familia. También hay actividades para adultos.

Si lo que estás decidiendo es si vale la pena pasar la Navidad o esperar el 2017 en altamar, la respuesta es sí, y las opciones son muy variadas y festivas.

En noviembre los cuatro barcos de Disney se transforman en paraísos de Navidad con su Very Merrytime Cruises, donde cae hasta “nieve” y hacen una gran fiesta de gala para despedir el año. Uno de los favoritos es el Santa’s Winter Wonderland Ball con el que reciben a Santa Claus en el atrio, y donde también aparecen Anna y Elsa, de Frozen. El Dream, Fantasy, Magic y Wonder estarán saliendo desde Puerto Cañaveral durante toda la temporada, en viajes que van desde las tres noches hasta una semana.

Otras opciones las ofrecen los barcos de Royal Caribbean que salen desde Florida y otros estados, así como desde San Juan de Puerto Rico, con desfiles temáticos, como el Holly Jolly Holiday Parades, hasta encendidos de árboles navideños en cada salida y brindis especiales. Esos barcos tienen decoración navideña hermosa, menús especiales y hasta la visita de Santa Claus y sus duendes, para que te lleves tu foto del recuerdo. Las actividades incluyen películas de temporada en la piscina, decoración de galletas, trivias y desfiles con Santa Claus.

Los barcos que tienen la DreamWorks Experience, tendrán los personajes de películas como Kung Fu Panda, Shrek y Madagascar, también ambientados de Navidad, y ofrecen oportunidad de fotos con ellos, así como desayuno navideño con personajes.

Quienes viajen en despedida de año, no olviden llevar sus mejores galas. El ambiente es bien festivo, se hace una gran celebración para esperar el 2017, desde cenas de gala hasta bailes con música en vivo, conteo regresivo, brindis de champán a media noche y se obsequian accesorios de fiesta para recibir el año con un buen jolgorio.

Si se trata de pasar las fiestas en grande, el trío de barcos más grande del mundo, el Harmony of the Seas, Allure y Oasis of the Seas, ofrecerán viajes navideños desde Florida, (el Oasis, debutando en Puerto Cañaveral), con itinerarios de entre cinco a 10 noches. Por su parte, el Anthem of the Seas seguirá saliendo desde Nueva Jersey.