Falleció Gene Wilder, protagonista de Willy Wonka y la fábrica de chocolate

El actor Gene Wilder, conocido por sus papeles en las películas de Willy Wonka y la fábrica de chocolate y El joven Frankenstein, falleció a los 83 años en su casa de Stamford. El sobrino de Wilder dijo el lunes que el actor y escritor murió en Stamford, Connecticut de complicaciones de la enfermedad de Alzheimer.

El actor estuvo nominado a dos premios Oscar por su trabajo en "Los productores", como Mejor actor de reparto y Mejor guión adaptado. Este último lo compartió con Mel Brooks.

Wilder es recordado como una leyenda en Hollywood por su destacada trayectoria cinematográfica, destacando por interpretar a personajes que solían colapsar con las alocadas tramas creadas por Brooks, ya sea reviviendo a un monstruo en El joven Frankenstein o estafando a Broadway en Los productores. Pero también brilló como un sheriff borracho en Locura en el oeste y como el encantador fabricante de dulces en la favorita de los niños Willy Wonka y la fábrica de chocolate.

Además, la película La chica de rojo, que se convirtió en un clásico de los ochenta, fue protagonizada por Wilder y Kelly LeBrock y tuvo en su soundtrack la popular canción de Stevie Wonder "I Just Called to Say I Love You".

Estuvo casado en cuatro ocasiones, primero con Mary Mercier, después con Mary Joan Schutz. En 1984 contrajo matrimonio con la también comediante Gilda Radner, quien falleció en 1989, y dos años más tarde con Karen Boyer.