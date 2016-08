Don Francisco a un año del fin de "Sábado Gigante": "No me podía quedar mirando las estrellas"

Ha transcurrido casi un año desde que el animador Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, cerró el ciclo más importante de su carrera: el programa "Sábado Gigante". El espacio televisivo fue emitido por más de cinco décadas y posicionó al chileno como rostro reconocido a nivel mundial.

Pero lejos de lo que se podría pensar, la vida de Kreutzberger sigue llena de proyectos y eventos que, a sus 75 años, lo mantienen completamente activo.

"Nunca más me acordé de 'Sábado Gigante'", señala el animador en conversación con la revista Sábado de El Mercurio. "Lo tengo como el mejor recuerdo, me gusta mucho ver programas antiguos, pero nunca más he visto ese programa final".

"Lo que sentí es que desde el día siguiente tenía que buscar una nueva oportunidad, tenía que hacer algo por mí y por los demás. No me podía quedar mirando las estrellas y las murallas, o a mi señora", comentó el conductor.

Kreutzberger actualmente prepara dos proyectos para la señal Telemundo —competencia de su ex casa televisiva Univisión—. El primero es "Don Francisco te invita", un programa de entrevistas que se transmitirá los domingos en horario prime y que se estrenará en noviembre, y el segundo es un espacio para niños que debutará en 2017.

Sobre sus miedos, asegura que son los mismos que ha tenido durante toda su carrera: "Que me vaya mal". "Hacer un programa y estar en malas condiciones sería poco digno (...) olvidarse de las cosas, perder el ritmo. Porque, mira, la televisión, como en cualquier otro trabajo, vas a estar el tiempo que los demás aprueben, no el que tú lo apruebes".

"Yo me veo, la gente en general no se ve, pero yo me veo. Y he visto que los años pasan, los años se te quedan encima, y tú representas la edad que representas, pero tienes que hacerlo con dignidad. Y eso para mí es dedicar el tiempo para hacer deporte, empezar a comer diferente, tener tus descansos para entregarle al público y a tu familia lo mejor de ti en este momento. ¿Por cuánto tiempo? Nadie te lo puede garantizar", sentenció Kreutzberger.