Descubra los lugares menos visitados en Inglaterra

Ni uno de los países más bellos como Inglaterra se salva de albergar lugares que no son tan atractivos para los turistas. Según recoge el diario inglés The Telegraph, algunos de sus pueblos medievales o museos solo han recibido el año pasado entre 100 y 200 visitantes en 2015, de acuerdo con cifras de Visit Britain.

Sufton Court, Herefordshire. Es el menos visitado de Inglaterra con solo 72 visitantes en el 2015. Su más grande atractivo es la bella naturaleza del valle y un río cercano. Cuenta con visitas guiadas en el horario de 2:00 a 5:00 pm

Woodchurch Windmill, Kent. 100 visitantes en 2015. Este pequeño pueblo de Kent tiene como gran distintivo un antiguo molino de viento, que es su lugar turístico más importante, además del Woodchurch Village Life Museum.

British in India Museum, Lancashire.103 visitantes en el 2015. El museo fue inaugurado en 1972 y alberga una colección de materiales relacionados con la dominación británica en la India. La atención es de lunes a viernes, de 10:00 am a 4:00 pm. Los boletos tienen un costo de 3 dólares

Bushmead Priory, Huntingdonshire. 126 visitantes en el 2015. Se trata de un convento del siglo XIV que cuenta con un techo de madera fina y bellos murales en su interior. El visitante puede pasear por sus jardines históricos y disfrutar de los paisajes. Los niños menores de seis años ingresan gratis.

Medieval Merchants House, Hampshire. 137 visitantes en el 2015, en 2014 recibió a 714. Esta casa era una mezcla de residencia y lugar de trabajo, y se encontraba en una de las calles más concurridas de Southampton en la época medieval. Los únicos días de visita eran los domingos. Actualmente este lugar se encuentra cerrado.

Radar Tower (Beacon Hill Fort), Essex. Este radar fue construido en 1941 y fue usado durante la Segunda Guerra Mundial para detectar barcos alemanes. Las visitas se realizan los sábados y domingos, de 10: 00 am a 2:00 pm.

North Ings Farm Museum, Lincolnshire. 157 visitantes en 2015.Este pequeño museo alberga una colección de tractores, maquinaria agrícola, vehículos comerciales y un ferrocarril.

The Old Smithy and Heritage Centre, Lincolnshire. 158 visitantes en 2015. Todos los domingos y lunes se realiza una exposición de herramientas agrícolas. Los horarios son de 2:00 a 5:00 pm, y se debe hacer una cita previa.

Longner Hall, Shropshire. 199 visitantes en 2015. Destaca su bella arquitectura y extensos jardines. Este rincón es ideal para dar largas caminatas o descansar en el césped. Los horarios de visita son los domingos, de 2:00 a 5:00 pm. Los niños ingresan gratis.

Hawkshead Courthouse, Cumbria. 200 visitantes en 2015.Es una granja del siglo XV que se mantiene en buen estado. Cuenta con un arco y estatuas.

Stock Gaylard House and Garden, Dorset. 200 visitantes en 2015. Este edificio data de 1714 y cuenta con jardines, muros de piedra y una bella iglesia