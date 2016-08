Andrés García asegura que sus hijos lo han abandonado  

Andrés García, uno de los reconocidos galanes del cine, el teatro y la televisión en México, informó que sufre parálisis en 95 % de su cuerpo. Según cita el diario mexicano "El Universal", el galán de telenovelas reconoció que su estado de salud actual es su responsabilidad, pues se subió a un auto de los llamados 4 x 4, para andar en lugares donde no hay camino y sí muchas piedras.

"Fue una torpeza de mi parte, terrible, ya me había operado hace dos años de la columna en un procedimiento donde te inyectan hueso y de paso se me olvidó, también, que tengo 75 años", reconoció García. "Todavía manejé y bajé cuatro días a la alberca, a la playa, y me fui quedando sin fuerza en los músculos y hasta en de los hombros, con unos dolores terribles de verdad, muy feos, me tienen con morfina", añadió.

Arrastando Males

En mayo de 2014, Andrés García se sometió a una intervención quirúrgica para corregir diversas anomalías que le producían fuertes dolores desde que tenía 45 años, y cree que tras la carrera, la operación se estropeó.

"Tengo muchos dolores durante el día y la noche, y ni con la andadera llego al baño. Estoy pasando por una época muy difícil porque las pastillas que me dan, aunque son un derivado de la morfina, no son suficientes".

Fue hace 20 días cuando el protagonista de "El privilegio de amar" adquirió un carrito exclusivo para conducirse en las montañas y sobre piedras grandes.

"Hay una especie de rutas difíciles en las que te metes a gran velocidad. Al principio yo iba de copiloto agarrándome hasta con los dientes, ya de regreso, lo conduje y nunca me caí. Es decir, la experiencia no llegó a accidente porque de regreso a México manejé mi camioneta y traje el carro arrastrando".

Ya en su residencia de Acapulco, Andrés García continuó con un ritmo agitado. Él recordó: "Estuve tres días nadando y anduve con el carrito en la playa, pero cada día me iba entorpeciendo el caminar. Me dolía mucho la cintura hasta que al quinto día ya estaba prácticamente paralítico y sin haber tenido un choque, quizá nada más por la tensión de que no me cayera del vehículo".

Andrés García en la telenovela "El privilegio de amar", que emitió en el Perú América TV. (Foto: Difusión)

Médicos especialistas ya le tomaron radiografías, pero no hallan fracturas o algún tipo de lesión que impida el movimiento de su cuerpo, salvo los músculos que los tiene totalmente contracturados.

"Ahorita estoy tratando de reunir un poco de fuerzas para levantarme e ir a la Ciudad de México a fin de que me practiquen una resonancia magnética y descartar otro tipo de anomalías. Sin embargo, llevo 12 días sin poder bajar de mi habitación", explicó.

Solo lo apoya un hijo

Pese a que, deesde hace casi un mes que dejó de caminar, Andrés García solo ha recibido la ayuda de uno de sus tres hijos, pues el actor Leonardo y la conductora Andrea, dice, ni siquiera han llamado.

"El que ha estado pendiente de mí es mi hijo Andrés, los demás no, no han dado color desgraciadamente; con uno que me quiera, con eso tengo", dijo. "He pasado un mes terrible, sin atención de ninguna especie, los lugares aquí son grandes y sin poder bajar, pues vivo en un tercer piso", continuó.





Andrés García Jr., el hijo del actor mexicano que lo está apoyando en difícil momento. (Foto: Captura de pantalla)





Hasta el momento, señala Andrés García, tiene los recursos suficientes para enfrentar lo que padece, pero ya otro doctor le dijo debe hacerse transfusión de sangre, algo que realiza desde hace tiempo.

"Tengo una baja de hemoglobina y si me ingreso en el ABC, quién sabe cómo me vaya de cuentas, porque es caro, pero vamos primero a ver qué indicaciones nos dan los resultados de los estudios", refirió y aclaró que en lo profesional no tenía ningún compromiso firmado, más que proyectos personales de series, incluyendo la de Pedro Navaja, detenida el año pasado.

Andrés García en sus años de juventud. Foto: Captura de pantalla





Problemas tributarios



A la par de este padecimiento, Andrés García lucha porque autoridades de la Ciudad de México no le embarguen la casa que tiene en el Ajusco tras no pagar impuestos.

"Autoridades de la Ciudad de México me quiere embargar mi rancho en México, y es totalmente injusto porque está en una zona clasificada como agrícola industrial y que no debe pagar impuestos", declaró.

"Tienen tiempo queriéndome cobrar, yo creo que por ser artista. Ya fui a hablar con el señor Miguel Ángel Mancera, quien fue muy amable y me mandó con un tal Zamora, quien es el que cobra los impuestos en la Ciudad de México, pero no cumplió con su palabra", comentó.

Fuente: El Universal de México, GDA/ El Comercio